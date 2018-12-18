Рассекречены изображения флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro

У Huawei P30 ожидается тройная камера с компоновкой, похожей на прошлогодний Huawei P20 Pro. Huawei P30 Pro получит даже не тройную, а четверную основную камеру с мощной вспышкой, расположенной сбоку. Также можно отметить порт USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников, которого не было в серии P20.