Рассекречены изображения флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro

Производители чехлов частенько становятся источником сведений о дизайне будущий смартфонов. На этот раз рендерами готовящихся к выпуску смартфонов Huawei P30 и P30 Pro поделился производитель Olixar.
Рендеры демонстрируют основные особенности дизайна смартфонов. Обе модели получат каплевидные вырезы дисплеев, а не точечные, как предполагалось ранее, пишет ferra.ru.
У Huawei P30 ожидается тройная камера с компоновкой, похожей на прошлогодний Huawei P20 Pro. Huawei P30 Pro получит даже не тройную, а четверную основную камеру с мощной вспышкой, расположенной сбоку. Также можно отметить порт USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников, которого не было в серии P20.
Официальный дебют Huawei P30 и P30 Pro ожидается в марте 2019 года.
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