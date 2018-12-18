Квартиры в городах Ида-Вирумаа продолжают дешеветь

Судя по совершенным в ноябре сделкам, средние цены на квартиры как в Кохтла-Ярве, так и в Йыхви и Нарве снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает Северное побережье.
В Нарве квартиры продавались по средней цене 415 евро за квадратный метр, год назад средняя цена была 437 евро. На 14 процентов за год подешевели квартиры в уездном центре Йыхви — с 236 евро за квадратный метр до 207 евро.
Среди крупнейших городов Эстонии самая дешевая недвижимость по-прежнему в Кохтла-Ярве. Там в ноябре средняя цена квадратного метра составила 67 евро, в то время как год назад она была 75 евро.
Стоимость жилья в Кохтла-Ярве уже в 24 раза ниже, чем в одном из самых дешевых жилых районов Таллинна — Ласнамяэ, где средняя цена квадратного метра составила 1612 евро.
Города Ида-Вирумаа сильно уступают по стоимости недвижимости не только Таллинну и Тарту, но и большинству других городов Эстонии. Например, в Раквере средняя цена квадратного метра составила в ноябре 642 евро, в Вильянди — 718 евро, в Хаапсалу — 849 евро.
Средняя цена квадратного метра квартир на основании сделок, совершенных в ноябре 2018 года
- Taллинн 1774
- Taрту 1342
- Пярну 1019
- Курессааре 915
- Хаапсалу 849
- Рапла 725
- Вильянди 718
- Раквере 642
- Выру 469
- Пайде 431
- Нарва 415
- Пылва 399
- Йыгева 292
- Йыхви 207
- Валга 132
- Кoхтла-Ярве 67