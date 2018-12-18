Квартиры в городах Ида-Вирумаа продолжают дешеветь

В Нарве квартиры продавались по средней цене 415 евро за квадратный метр, год назад средняя цена была 437 евро. На 14 процентов за год подешевели квартиры в уездном центре Йыхви — с 236 евро за квадратный метр до 207 евро.

Среди крупнейших городов Эстонии самая дешевая недвижимость по-прежнему в Кохтла-Ярве. Там в ноябре средняя цена квадратного метра составила 67 евро, в то время как год назад она была 75 евро.

Стоимость жилья в Кохтла-Ярве уже в 24 раза ниже, чем в одном из самых дешевых жилых районов Таллинна — Ласнамяэ, где средняя цена квадратного метра составила 1612 евро.

Города Ида-Вирумаа сильно уступают по стоимости недвижимости не только Таллинну и Тарту, но и большинству других городов Эстонии. Например, в Раквере средняя цена квадратного метра составила в ноябре 642 евро, в Вильянди — 718 евро, в Хаапсалу — 849 евро.