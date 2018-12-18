Вт, 18.12.2018
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Квартиры в городах Ида-Вирумаа продолжают дешеветь

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Кохтла-Ярве, иллюстративное фото

ФОТО: Facebook

Судя по совершенным в ноябре сделкам, средние цены на квартиры как в Кохтла-Ярве, так и в Йыхви и Нарве снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает Северное побережье.

В Нарве квартиры продавались по средней цене 415 евро за квадратный метр, год назад средняя цена была 437 евро. На 14 процентов за год подешевели квартиры в уездном центре Йыхви — с 236 евро за квадратный метр до 207 евро.

Среди крупнейших городов Эстонии самая дешевая недвижимость по-прежнему в Кохтла-Ярве. Там в ноябре средняя цена квадратного метра составила 67 евро, в то время как год назад она была 75 евро.

Стоимость жилья в Кохтла-Ярве уже в 24 раза ниже, чем в одном из самых дешевых жилых районов Таллинна — Ласнамяэ, где средняя цена квадратного метра составила 1612 евро.

Города Ида-Вирумаа сильно уступают по стоимости недвижимости не только Таллинну и Тарту, но и большинству других городов Эстонии. Например, в Раквере средняя цена квадратного метра составила в ноябре 642 евро, в Вильянди — 718 евро, в Хаапсалу — 849 евро.

Средняя цена квадратного метра квартир на основании сделок, совершенных в ноябре 2018 года

  • Taллинн 1774
  • Taрту 1342
  • Пярну 1019
  • Курессааре 915
  • Хаапсалу 849
  • Рапла 725
  • Вильянди 718
  • Раквере 642
  • Выру 469
  • Пайде 431
  • Нарва 415
  • Пылва 399
  • Йыгева 292
  • Йыхви 207
  • Валга 132
  • Кoхтла-Ярве 67

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