В Академии МВД открыта регистрация на бесплатные курсы эстонского языка

С февраля 2019 года Академия МВД организует бесплатные курсы эстонского языка для желающих получить гражданство Эстонии.

По словам советника Академии МВД Яны Кондрашевой, сегодня разные министерства и подведомственные им учреждения предлагают для различных целевых групп изучение эстонского языка. Теперь перспективы изучения эстонского языка расширяются и для желающих ходатайствовать на получение гражданства Эстонии. «Ходатайство о получении гражданства не должно провалиться только потому, что человек не может оплатить курсы или найти на изучение языка время после работы. В этом и есть цель и ценность нашей программы»,- добавила она.

Государство предлагает заключить т.н. гражданский договор на прохождение бесплатных курсов эстонского языка и получение оплачиваемого учебного отпуска. Договор смогут заключать люди, как минимум пять лет прожившие в Эстонии на законных основаниях, желающие ходатайствовать о получении гражданства Эстонии и отвечающие основным условиям обращения с ходатайством о гражданстве.

В феврале 2019 года начнут занятия первые две языковые группы, в Таллинне и Нарве, по 16 учащихся в каждой. Последующие группы будут открываться в зависимости от наполненности.

Для участия в курсах по изучению эстонского языка человеку, заключившему договор и находящемуся в учебном отпуске, за дни, проведенные на языковых курсах, будет выплачиваться возмещение по изучению языка в размере средней заработной платы за 20 календарных дней.

Единовременное бесплатное обучение будет предлагаться для овладения языком от нулевого уровня до уровня В1. Перед заключением договора необходимо пройти тестирование на соответствие уровню знания языка.

Организацию курсов обеспечивает Академия МВД.