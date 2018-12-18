Важно! Транспортный департамент обратился к жителям Таллинна с напоминанием

С 1 января 2019 года вступают в силу поправки к Закону о Регистре народонаселения, согласно которым будут погашаться данные о регистрации тех, у кого место жительство указано с точностью до района города по обоснованному требованию собственника жилья. Это может, например, относиться к людям, которые не обновили регистрацию места жительства после того, как собственник или владелец прежнего их места жительства аннулировал регистрацию там.