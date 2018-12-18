Новые лестница и походная трасса в Валасте ждут посетителей

«Сейчас работники еще немного приберутся там, но, в принципе, мы работы закончили: сроком было 15 декабря, и в субботу вечером мы паковали вещи», - подтвердил Максим Сараев, проектный руководитель Nordpont - генподрядчика на строительстве валастеских лестниц и походной трассы.

Кое-какие мелочи останутся все же на весну: разровнять разъезженную краном и тяжелыми грузовиками стоянку и засеять газон, что в это время года сделать нельзя.

Приступая к работам в июне 2018 года, Максим Сараев говорил, что в этом объекте нет ничего необычного для их фирмы: «Мы построили много мостов и лестниц, делали всякие вещи. Тут предстоят такие же бетонные работы и работы с металлом; единственное, что не совсем обычно, так это высота, на которой придется выполнять работы».

Полгода спустя он считает примерно так же, хотя кое-что пришлось в ходе работ пересчитать и спроектировать, как и перенести срок завершения: «Уложить дощатую дорогу оказалось сложнее ожидавшегося - именно из-за неровной местности и почвы; где-то пришлось разбивать камни, чтобы установить фундамент. В районе водопада местность такая, что пришлось еще построить и деревянную лестницу».

Невозможно было предвидеть также, что придется перенести нижнюю лестничную башню в другое место. Как и то, что старую смотровую платформу не удастся просто разрезать на части и поднять наверх, а придется для начала подорвать платформу, чтобы ее обрушить.

«Платформу мы тоже, в конце концов, подняли, хотя это заняло больше времени, чем ожидалось, - после подрыва платформа упала не прямо вниз, а чуть наискосок, и встала в опасном положении, так что ее пришлось передвигать в целях безопасности. Фундамент платформы пока остается внизу - волость должна подумать, что с ним делать, в наши задачи это не входило», - прокомментировал Максим Сараев.

Непредвиденной дополнительной работой стала также установка двухметровой платформы, соединяющей лестничную башню с берегом, - по проекту следовало привести в порядок старую, однако она развалилась и стала слишком опасной.

Плохой сюрприз преподнесли строителям в самом начале работ побывавшие на стройплощадке воры, унесшие шесть ценных рабочих инструментов (ущерб составил 4100 евро).

«В итоге все получилось хорошо, и для каждой проблемы мы находили решение в сотрудничестве с волостью», - рассказал Максим Сараев.

Советник Тойлаского волостного управления по развитию Мехис Луус доволен, что закончилось строительство крупного и долгожданного туристического объекта, однако давать оценки еще рано.

«В среду с приемной комиссией осмотрим все критическим взглядом. Но и на этом Валасте еще не будет готов: в ближайшие годы нужно будет построить верхнюю велодорогу, чтобы людям не приходилось идти по шоссе и чтобы они, передвигаясь по берегу, безопасно переходили с одного конца походной трассы на другой. Старый, развалившийся мост через водопад на берегу тоже нужно привести в порядок и убрать фундамент старой платформы тоже надо», - перечислил он.

Что делать с оставшимся фундаментом, пока неясно: то ли взорвать его и куски поднять наверх, то ли хорошенько измельчить, чтобы там внизу он и остался в качестве наполнителя. Раньше весны за это в любом случае браться не будут.

«Для волости эта работа слишком дорогая, и мы хотим просить поддержки у Центра инвестиций в окружающую среду», - сказал Луус.

К февралю у водопада установят также информационные таблички, тендер объявят в ближайшее время.

Луус надеется, что растущие кое-где вдоль дощатой дороги деревья с опасным наклоном все-таки выстоят и на дорогу не упадут - вырубить их было нельзя.