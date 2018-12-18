Силам обороны придется подождать: швейцарцы оспорили крупнейшую поставку оружия в Эстонию

Компания Sig Sauer была одним из трех участников, чье предложение было признано соответствующим минимальным требованиям, в их число также вошли германский производитель оружия Heckler & Koch и выигравшая конкурс компания Lewis Machine & Tool Company из США.

Sig Sauer оспорил признание конкурирующего предложения соответствующим условиям и победителем конкурса.

В конце октября один из конкурирующих участников тендера указал Центру оборонных инвестиций, что Lewis Machine & Tool Company, возможно, не поставила за последние пять лет 25 000 единиц оружия, как требовалось тендером, сославшись на покупку вооруженными силами Новой Зеландии у американского производителя 9000 единиц оружия.

Директор по коммуникации центра оборонных инвестиций Ингрид Мюхлинг сказала BNS, что LMT наряду с проданным подразделению спецназа Соединенного Королевства SAS оружием также продавала оружие Министерству обороны США и полицейским структурам разных штатов. Кроме того, оружие LMT использует полиция ряда стран ЕС и НАТО, в том числе Соединенное Королевство, Дания, Финляндия и Турция.

Мюхлинг сказала, что тендер включал условие, согласно которому предложенное участником оружие должно входить в вооружение хотя бы одной страны ЕС или НАТО, от участников требовалось представить список стран, где это оружие является частью вооружения силовых структур. Кроме того, требовалось подтвердить, что в течение последних пяти лет участник в соответствии с требованиями выполнил договоры по продаже автоматического огнестрельного оружия калибра 5,56-мм и 7,62-мм в объеме не менее 25 000 единиц.

«Указанное участниками точное количество проданного оружия не является публично доступной информацией, но мы можем подтвердить, что количество оружия, поставленного LMT вооруженным силам США и других стран соответствовало требованиям», - сказала она.

Предложение LMT набрало 99,3 балла и было признано наиболее выгодным по цене, сроку службы и гарантированному числу выстрелов. Проведенные Силами обороны испытания оружия показали, что точность попадания оружия всех участников соответствовала требованиям и существенных различий не было.

Директор Центра оборонных инвестиций полковник Рауно Сирк 4 декабря по предложению тендерной комиссии признал победителем конкурса предложение Lewis Machine & Tool Company.

40 процентов оценки предложения составляла стоимость сделки, 30 процентов — срок службы системы вооружения, 20 процентов — прочность оружия (гарантированное число выстрелов) и 10 процентов — результат испытаний оружия.

Новое оружие перейдет в распоряжение прежде всего 1-й и 2-й пехотных бригад, а затем и всей оперативной структуры Сил обороны, где им будут пользоваться профессиональные военнослужащие, срочнослужащие и члены Кайтселийта.

Lewis Machine & Tool Company — учрежденная в 1980 году в США компания, которая занимается производством и поставкой ручного огнестрельного оружия преимущественно военным и силовым структурам США. Ее оружие используют подразделение спецназа Соединенного Королевства SAS и армия Новой Зеландии.

Стоимость сделки составляет 22 млн евро. Рамочный договор должен также включать возможность дополнительной покупки оружия в период до 2026 года.