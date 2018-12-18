«Манчестер Юнайтед» объявил об отставке Моуринью

В последнем матче на посту наставника «красных дьяволов» португальский специалист уступил «Ливерпулю» со счётом 1:3.

Имя исполняющего обязанности главного тренера будет названо в ближайшее время.

Моуринью возглавил «МЮ» в мае 2016 года. В сезоне-2016/17 португалец выиграл с «Юнайтед» Кубок лиги, Лигу Европы и суперкубок Англии.

В АПЛ в первом сезоне при Моуринью «Манчестер Юнайтед» занял шестое место, в сезоне-2017/18 – второе.