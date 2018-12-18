Вт, 18.12.2018
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«Манчестер Юнайтед» объявил об отставке Моуринью

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Jose Mourinho

ФОТО: CARL RECINE/Action Images via Reuters/Scanpix

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью покинул свой пост, сообщается в официальном «твиттере» клуба.

В последнем матче на посту наставника «красных дьяволов» португальский специалист уступил «Ливерпулю» со счётом 1:3.

Имя исполняющего обязанности главного тренера будет названо в ближайшее время.

Моуринью возглавил «МЮ» в мае 2016 года. В сезоне-2016/17 португалец выиграл с «Юнайтед» Кубок лиги, Лигу Европы и суперкубок Англии.

В АПЛ в первом сезоне при Моуринью «Манчестер Юнайтед» занял шестое место, в сезоне-2017/18 – второе.

В нынешнем сезоне «МЮ» занимает 6-е место в чемпионате Англии, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 19 очков.

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