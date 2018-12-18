Британское издание: Таллинн - магический, он очаровывает уже с аэропорта
18 декабря 2018, 12:16
Недавно британское издание Metro представило исчерпывающий обзор по главным жемчужинам Таллинна.
Безусловно, в статье хвалят наш рождественский рынок, поражающий красотой и компактностью. На рождественском рынке Таллинна возникает ощущение, будто время вернулось вспять и об этом удивительном месте знают лишь местные. Здесь нет шумных туристов, которых можно встретить, например, в Праге и Берлине.
Британцы советуют посетить в Таллинне следующие места: