Вт, 18.12.2018
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  • Британское издание: Таллинн - магический, он очаровывает уже с аэропорта

Британское издание: Таллинн - магический, он очаровывает уже с аэропорта

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Таллинн.

ФОТО: Pixabay

Недавно британское издание Metro представило исчерпывающий обзор по главным жемчужинам Таллинна.

Безусловно, в статье хвалят наш рождественский рынок, поражающий красотой и компактностью. На рождественском рынке Таллинна возникает ощущение, будто время вернулось вспять и об этом удивительном месте знают лишь местные. Здесь нет шумных туристов, которых можно встретить, например, в Праге и Берлине.

Британцы советуют посетить в Таллинне следующие места:

  • Ратушная аптека
  • Отель Teletorn
  • Ресторан ORE
  • Ресторан ÜLO
  • Рынок Балтийского вокзала
  • Творческий городок Теллискиви
  • Аэропорт
  • Кафе-мороженое La Muu
  • Собор Александра Невского
  • Порт Ноблесснера
  • Ресторан 180°
  • Ресторан Manna La Roosa
  • Sfäär Resto
  • Художественный музей
  • Ресторан Pegasus

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