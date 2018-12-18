Вт, 18.12.2018
И вот эта «доброжелательная» толпа бравых «солдат» подверглась «нападению» одного человека. Елизавета Фомина
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  • Вопрос читателя: когда наконец снесут эти кошмарные развалины около таллиннского автовокзала?

Вопрос читателя: когда наконец снесут эти кошмарные развалины около таллиннского автовокзала?
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ФОТО: Скриншот с Google Maps

«Это просто позор! Напротив автовокзала, на улице Юхкентали, 44, много лет гниют, разрушаются и периодически горят самые настоящие развалины. Когда наконец город их ликвидирует?» - спрашивает читатель Rus.Postimees Юрий Крамаренко. 

На вопрос отвечает вице-мэр Таллина Андрей Новиков.

Дело в том, что недвижимость по указанному читателем адресу - частная и имеет собственника. Город по собственной инициативе снести ничего не может. Но могу обрадовать: владельцем зданий и земельного участка подано ходатайство о детальной планировке. Горсобрание ходатайство удовлетворило, и теперь ведутся проектировочные работы. 

Планируемый участок.

ФОТО: Tallinna linnavalitsus

На месте этих амортизированных и отнюдь не украшающих центр нашей столицы строений появится семиэтажный дом с квартирами и коммерческими площадями. Правда, это произойдет не завтра. Так что придется еще немного потерпеть, зато перекресток Юхкентали - Фильтри  украсит красивый новый дом.  

Приблизительно так будет выглядеть перекресток Юхкентали - Фильтри.

ФОТО: Tallinna linnavalitsus

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