Вопрос читателя: когда наконец снесут эти кошмарные развалины около таллиннского автовокзала?

На вопрос отвечает вице-мэр Таллина Андрей Новиков.

Дело в том, что недвижимость по указанному читателем адресу - частная и имеет собственника. Город по собственной инициативе снести ничего не может. Но могу обрадовать: владельцем зданий и земельного участка подано ходатайство о детальной планировке. Горсобрание ходатайство удовлетворило, и теперь ведутся проектировочные работы.

Планируемый участок. ФОТО: Tallinna linnavalitsus

На месте этих амортизированных и отнюдь не украшающих центр нашей столицы строений появится семиэтажный дом с квартирами и коммерческими площадями. Правда, это произойдет не завтра. Так что придется еще немного потерпеть, зато перекресток Юхкентали - Фильтри украсит красивый новый дом.

Приблизительно так будет выглядеть перекресток Юхкентали - Фильтри. ФОТО: Tallinna linnavalitsus