На популярном курорте вводят новый туристический налог

В одном из штатов Мексики введен новый туристический налог, который, по мнению идеологов, поможет решить экологические проблемы. Туристам предстоит дополнительно платить по одному евро за ночь. Об этом сообщает портал Go to Mexico.
Туристам мексиканского штата Кинтана-Роо в скором времени придется уплачивать так называемый «санитарный» налог. Денежный сбор в размере 24,18 мексиканских песо в сутки (порядка одного евро) будут взимать со всех отдыхающих в отелях, мотелях и других объектах размещения, включая частные дома и апартаменты, расположенные в 15-и километровой зоне от морского побережья в муниципалитетах Бенито-Хуарес (Канкун), Пуэрто-Морелос, Солидаридад (Плая-дель-Кармен), Исла-Мухерес и Косумель, пишет turizm.ru.
В муниципалитете Бенито-Хуарес налог будет взиматься в 185 отелях, рассчитанных более, чем на 35 тысяч номеров, не считая других мест временного проживания. Все собранные средства власти намерены потратить на решение экологических проблем Федеральной морской зоны и общественных пляжей, а также на сбор мусора, благоустройство территории и другие «санитарные» задачи. Взимать налог в Кинтана-Роо начнут с февраля 2019 года. Он будет включен в стоимость проживания.