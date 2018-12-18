На популярном курорте вводят новый туристический налог

Туристам мексиканского штата Кинтана-Роо в скором времени придется уплачивать так называемый «санитарный» налог. Денежный сбор в размере 24,18 мексиканских песо в сутки (порядка одного евро) будут взимать со всех отдыхающих в отелях, мотелях и других объектах размещения, включая частные дома и апартаменты, расположенные в 15-и километровой зоне от морского побережья в муниципалитетах Бенито-Хуарес (Канкун), Пуэрто-Морелос, Солидаридад (Плая-дель-Кармен), Исла-Мухерес и Косумель, пишет turizm.ru .

В муниципалитете Бенито-Хуарес налог будет взиматься в 185 отелях, рассчитанных более, чем на 35 тысяч номеров, не считая других мест временного проживания. Все собранные средства власти намерены потратить на решение экологических проблем Федеральной морской зоны и общественных пляжей, а также на сбор мусора, благоустройство территории и другие «санитарные» задачи. Взимать налог в Кинтана-Роо начнут с февраля 2019 года. Он будет включен в стоимость проживания.