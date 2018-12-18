Вт, 18.12.2018
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  • Канцлер Минобра, из-за которой массово увольнялись чиновники министерства, получила внушительную премию

Канцлер Минобра, из-за которой массово увольнялись чиновники министерства, получила внушительную премию

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Caro / Sven Hoffmann/Caro / Sven Hoffmann/Scanpix

Министр образования и науки Майлис Репс недавно выписала канцлеру ведомства Теа Варрак премию в размере двух зарплат или 8200 евро, передает Rus.ERR.

Как следует из подписанного в конце ноября приказа, Варрак премирована за эффективное и отличное выполнение своих служебных обязанностей.

Согласно оценке Репс, Теа Варрак внесла успешный вклад в разработку и претворение в жизнь политики министерства.

Помимо Варрак крупную премию в размере 7800 евро получил и вице-канцлер Ивар Сикк.  

Во вторник, 18 декабря, портал rus.err.ee со ссылкой на ERR.ee написал о том, что чиновники массово увольняются из министерства из-за недовольства стилем управления Теа Варрак.

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