Канцлер Минобра, из-за которой массово увольнялись чиновники министерства, получила внушительную премию

Как следует из подписанного в конце ноября приказа, Варрак премирована за эффективное и отличное выполнение своих служебных обязанностей.

Согласно оценке Репс, Теа Варрак внесла успешный вклад в разработку и претворение в жизнь политики министерства.

Помимо Варрак крупную премию в размере 7800 евро получил и вице-канцлер Ивар Сикк.