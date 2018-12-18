Канцлер Минобра, из-за которой массово увольнялись чиновники министерства, получила внушительную премию
18 декабря 2018, 12:31
Министр образования и науки Майлис Репс недавно выписала канцлеру ведомства Теа Варрак премию в размере двух зарплат или 8200 евро, передает Rus.ERR.
Как следует из подписанного в конце ноября приказа, Варрак премирована за эффективное и отличное выполнение своих служебных обязанностей.
Согласно оценке Репс, Теа Варрак внесла успешный вклад в разработку и претворение в жизнь политики министерства.
Помимо Варрак крупную премию в размере 7800 евро получил и вице-канцлер Ивар Сикк.
Во вторник, 18 декабря, портал rus.err.ee со ссылкой на ERR.ee написал о том, что чиновники массово увольняются из министерства из-за недовольства стилем управления Теа Варрак.