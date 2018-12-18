Таллиннская биржа последовала за спадом на мировых рынках

За первые полчаса на бирже совершили 125 сделок с оборотом 194 726 евро. В основном списке упали девять наименований, одно осталось без изменений, поднялась — на 0,31 процента — только акция Eften Real Estate Fund III.

Спад зафиксирован и на биржах Северных стран. Отражающий крупные компании Северных стран совокупный индекс OMXN40 утром упал на 0,84 процента. Стокгольмский рыночный индекс OMXS30 упал всего на 0,42 процента, а индекс Хельсинки OMXH25 на 1,01 процента.