Вт, 18.12.2018
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Праздники в СИЗО: Кокорин и Мамаев оставлены за решеткой

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Павел Мамаев

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

Мосгорсуд вынес решение по апелляциям Александра Кокорина и Павла Мамаева на продление срока содержания под стражей до 8 февраля, передает Sports.ru.

Суд отклонил апелляции. Футболисты останутся в СИЗО. 

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев отреагировал на решение суда отклонить апелляцию на продление срока его содержания под стражей.

«Это просто позор, больше ничего обжаловать не буду. Отключите аудио, больше ничего не надо», – сказал Мамаев.

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