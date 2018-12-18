Праздники в СИЗО: Кокорин и Мамаев оставлены за решеткой

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев отреагировал на решение суда отклонить апелляцию на продление срока его содержания под стражей.

«Это просто позор, больше ничего обжаловать не буду. Отключите аудио, больше ничего не надо», – сказал Мамаев.