Немецкая полиция по ошибке отпустила подозреваемого в изнасиловании ребенка

Проходящий по делу о преступлениях сексуального характера в Оулу подозреваемый, которого на прошлой неделе задержали в Германии, на данный момент находится на свободе, сообщает полиция Оулу в своем пресс-релизе. По данным финских полицейских, подозреваемого успели освободить в Германии до того, как его доставили в Финляндию. Это произошло из-за «сбоя в обмене информации между органами власти», передает Yle.