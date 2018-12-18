Немецкая полиция по ошибке отпустила подозреваемого в изнасиловании ребенка

Проходящий по делу о преступлениях сексуального характера в Оулу подозреваемый, которого на прошлой неделе задержали в Германии, на данный момент находится на свободе, сообщает полиция Оулу в своем пресс-релизе. По данным финских полицейских, подозреваемого успели освободить в Германии до того, как его доставили в Финляндию. Это произошло из-за «сбоя в обмене информации между органами власти», передает Yle.
Уездный суд Оулу заочно арестовал человека, которого подозревают в сексуальной эксплуатации ребенка и злостном изнасиловании. Подозреваемый объявлен в международный розыск.
Мужчина проходит по делу о серии преступлений, в которых фигуранты с иностранным происхождением подозреваются, в числе прочего, в изнасиловании пятнадцатилетней девочки. По делу арестованы семеро мужчин, который прибыли в Финляндии как ходатайствующие об убежище или и по линии выполнения обязательной квоты на беженцев.
Подозреваемые преступления совершались в частных квартирах в течение многих месяцев.