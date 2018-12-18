Путин назвал полной чушью признание «Свидетелей Иеговы» экстремистами

«Есть и список, например, организаций, по которым тоже имеются сведения о том, что они причастны к экстремизму и терроризму. Их 489, из них 404 - это „Свидетели Иеговы“. Сделаю тут зловещую паузу. Много, может быть, есть претензий к свидетелям Иеговы - они кровь не переливают, в больницу детей не отправляют, - но они уж точно не призывают к насилию и не осуществляют его», - подняла вопрос Екатерина Шульман.

«Мы должны одинаково относиться к представителям всех религий - это правда, но все-таки учитывать страну и общество, в котором мы живем, тоже нужно. Правда, это совсем не значит, что мы представителей религиозных сообществ должны зачислять в какие-то там деструктивные, даже не то что в террористические организации. Конечно, это чушь полная, надо внимательно с этим разобраться, здесь я с вами согласен», - заявил Путин в ответ.

«Наверное, мы можем, и даже должны в какой-то момент быть гораздо более либеральными к представителям различных религиозных сект», - подчеркнул он.

Верховный суд (ВС) в апреле 2017 года признал законной ликвидацию организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», признав ее деятельность экстремистской. Затем в августе того же года Минюст РФ включил «Свидетелей Иеговы» в список запрещенных организаций, ликвидированных за экстремизм.

Между тем в июне 2018 года СПЧ попросил Генпрокуратуру проверить законность и обоснованность уголовного преследования адептов «Свидетелей Иеговы». Ранее жены арестованных иеговистов обратились за помощью к главе СПЧ Михаилу Федотову. Авторы обращения сообщили, что при арестах их мужей омоновцы под предлогом борьбы с экстремизмом приказывали многим из них, включая детей, лечь на пол и угрожали оружием.

«В наших домах проведены обыски, у нас отобраны телефоны и компьютеры, что не дает нам нормально жить и работать. Конфискованы семейные фотографии, паспорта и другие документы, Библии», - сетовали верующие. По их словам, некоторые адепты изгнаны с предприятий после многих лет безупречной работы лишь на том основании, что организация «Свидетели Иеговы» в России запрещена.

Правозащитники СПЧ изучили это обращение и обратили внимание на то, что ВС РФ, вынося решение о ликвидации юридических лиц данной религиозной организации, не запретил ее как таковую. По данным правозащитного центра «Мемориал», в России с апреля 2017 года 39 сторонников религиозной организации подверглись уголовному преследованию. В августе 2018 года «Мемориал» признал политзаключенными 29 сторонников религиозной организации «Свидетели Иеговы», обвиняемых в экстремизме, и призвал немедленно их освободить.

Предъявленные им обвинения базируются на том, что группа верующих проводила богослужение, совместно читала Библию и молилась, что интерпретировали как «продолжение деятельности экстремистской организации». Такое толкование не соответствует правовой позиции ВС РФ, подчеркнули в СПЧ.

«Свидетели Иеговы» - международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксальных направлений в христианстве и отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий.