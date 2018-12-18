Делаете ремонт? Убедитесь, что строитель в состоянии нести ответственность за возможные ошибки

Каждый год страховые компании сталкиваются со множеством случаев, когда вследствие ремонтных работ или перестройки возникает ущерб, который не покрывается страхованием жилья. Типичные случаи связаны с неосторожностью при выполнении работ с огнем, использованием неправильных материалов и с последствиями ошибок проектирования.
«Заказывая строительные и ремонтные работы, следует удостовериться, что у выполняющего работы строителя имеется действующее страхование ответственности», - объясняет руководитель отдела ERGO по имущественному ущербу Эрко Макиенко. Если у строителя нет соответствующей защиты, то возмещение возможного ущерба падет на плечи самого заказчика. «В Эстонии редко интересуются наличием у строителя страхования ответственности, в то же время в Финляндии, во избежание в дальнейшем возможных неприятностей, это первое, что требуется от строителей», - добавил Макиенко.
Частные лица зачастую пользуются услугами маленьких строительных фирм, которые и без страхования ответственности могут без проблем ликвидировать, например, царапины на паркете. Но если во время работ с огнем сгорит целый дом, то без страхования ответственности это может привести к банкротству маленькой фирмы, и тогда не стоит надеяться на возмещение нанесенного ущерба. «Поэтому при заказе маленьких ремонтных работ также стоит удостовериться, что страховые суммы строителей покрывают крупный возможный ущерб, или, например, стоимость целого разрушенного дома», - советует эксперт по страхованию.
Во избежание возможных неприятностей Макиенко также советует людям, которые начинают большие строительные работы у себя дома, сообщить об этом своему страховому обществу. «Это касается, например, замены крыши, реконструкции системы отопления или работ с несущими конструкциями. Узнайте до начала работ, какой ущерб покрывается в случае возможных неприятностей, и какой нет. Только так вы потом сможете спросить и потребовать это со строителя», - добавил Макиенко.