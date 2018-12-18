Делаете ремонт? Убедитесь, что строитель в состоянии нести ответственность за возможные ошибки

«Заказывая строительные и ремонтные работы, следует удостовериться, что у выполняющего работы строителя имеется действующее страхование ответственности», - объясняет руководитель отдела ERGO по имущественному ущербу Эрко Макиенко. Если у строителя нет соответствующей защиты, то возмещение возможного ущерба падет на плечи самого заказчика. «В Эстонии редко интересуются наличием у строителя страхования ответственности, в то же время в Финляндии, во избежание в дальнейшем возможных неприятностей, это первое, что требуется от строителей», - добавил Макиенко.

Частные лица зачастую пользуются услугами маленьких строительных фирм, которые и без страхования ответственности могут без проблем ликвидировать, например, царапины на паркете. Но если во время работ с огнем сгорит целый дом, то без страхования ответственности это может привести к банкротству маленькой фирмы, и тогда не стоит надеяться на возмещение нанесенного ущерба. «Поэтому при заказе маленьких ремонтных работ также стоит удостовериться, что страховые суммы строителей покрывают крупный возможный ущерб, или, например, стоимость целого разрушенного дома», - советует эксперт по страхованию.