Евросоюз озабочен непрозрачным расходованием его денег для неправительственных организаций

Как следует из документа, в 2014-2017 годах Евросоюз выделил различным НПО, занимающимся вопросами охраны окружающей среды, решением различных социальных и культурных проблем, около 11,3 млрд евро, что составляет около 1,7 процента бюджета ЕС, пишет DW.com. Счетная палата не назвала ни конкретных организаций, ни оценочные суммы, которые, по ее мнению, были израсходованы непрозрачно. В то же время она подвергла критике критерии, используемые Еврокомиссией при распределении средств для НПО.