Генсек НАТО в интервью Postimees: замена НАТО на военное сотрудничество ЕС невозможна

- На встрече министров иностранных дел стран НАТО две недели назад вы сказали, что нужно готовиться к миру без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (INF). Что это означает?

- Угроза, нависшая над одним из самых важных договоров о вооружении, действовавшим в течение десятилетий, это очень серьезное дело. Россия нарушает договор, поскольку в использование приняты новые ракеты SSC-8. Это союзники проговорили очень ясно на встрече министров иностранных дел.

Мы дали России последнюю возможность вновь начать выполнять договор, призвали сделать это в течение 60 дней. Если она этого не сделает, то США откажутся от договора, как они совершенно определенно сказали. Если это произойдет, нам, естественно, придется ответить. Обсуждение, что точно мы сделаем, в НАТО началось. Мы ответим сбалансировано, но сейчас еще рано говорить, каким именно образом. Дело серьезное.

Часть этого касается тактики предупреждения и сдерживания, но часть заключается и в вопросе, возможно ли ввести новые инициативы по контролю за вооружением, чтобы сохранить действовавший до сих пор режим контроля за вооружением настолько, насколько это возможно.

Нужно понять, что одна из проблем договора заключается в том, что он был заключен между Россией и Соединенными штатами Америки. Страны вроде Китая, Ирана и Северной Кореи не являются его участниками, но развивают ракеты средней дальности, что договором им было бы запрещено. Проблема как в распространении ядерного оружия, так и ракетных технологий.

- В плане ударной силы этих российских систем под угрозой, прежде всего, находятся союзники Западной Европы?

- Это ракеты средней дальности – достигают Европы, но не достигнут США. На эту тему мы говорили в 1970-1980 годах, когда Советский Союз начал развивать ракеты средней дальности SS20.

Связанное с ракетами средней дальности в определенном смысле поддерживает использование ограниченного ядерного оружия. А это опасно, поскольку это опускает завесу на использование ядерного оружия, целью чего является отделение безопасности Европы от безопасности США. Поэтому договор INF так важен. Он не только уменьшает использование ядерного оружия, но в действительности запрещает его.

Ракеты средней дальности особенно опасны, поскольку их просто перемещать, трудно обнаруживать, у них очень короткий срок предупреждения, – до европейских городов они могут долетать за несколько минут – а также они опускают завесу на использование ядерного оружия. Таким образом, это – большая проблема, что Россия нарушает договор и делает это по несколько раз в год. Мы дали ей последнюю возможность снова начать соблюдать этот договор.

- Вы сказали, что в 70-х и 80-х года Россия уже нарушала соглашения. Вам не кажется, что ваша работа стала даже сложнее, чем у ваших коллег во времена холодной войны?