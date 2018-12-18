СМИ России: российские тролли понимают Америку и знают, что делают

При этом подавляющее большинство постов в это время получали свой охват органически, без покупки рекламы.

Большой охват в соцсетях достигался не только за счет удачно выбранных форматов (например, мемы), но и за счет глубоких познаний троллей в американской общественной, культурной жизни, а также хорошей осведомленности о последних интернет-веяниях. В соцсетях есть «спящие» аккаунты троллей, пишет The Bell. Однако исследователи допускают, что они будут задействованы в 2020 году.

Одна из продолжающихся до сих пор российских кампаний направлена на то, чтобы повлиять на мнение о Сирии и ее лидере Башаре Асаде. Однако, пишут «Ведомости» в редакционном комментарии, новые доказательства российского вмешательства мало что изменят для Москвы. У Кремля, пишет газета, есть старый ответ: «Мы не имеем к этому отношения».

«Ответы Москвы на обвинения Вашингтона в помощи президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году сводятся к одному аргументу: какие ваши доказательства? - пишут „Ведомости“. - Но доказательства в принципе не имеют значения, если речь идет о работе в ставшем уже привычным для Москвы режиме спецоперации: на появление новых свидетельств, раскрывающих масштабы и глубину кампании по дезинформации американских избирателей в социальных медиа, в России едва ли будет дан ответ по существу».

Помогли или нет тролли Трампу на выборах, остается за скобками, но едва ли новые разоблачения останутся для него без последствий, считает газета. Их масштаб будет зависеть от того, будет ли доказано, что сам Трамп или его штаб знали об этой "помощи", отмечает эксперт по международным отношениям Владимир Фролов.

«Для Москвы новые свидетельства, похоже, не значат ничего: Владимир Путин уже заявил ранее, что российское государство тут ни при чем, а Евгений Пригожин, с которым связывают Агентство интернет-исследований, - это частное лицо, к которому „мы“, государство, „не имеем никакого отношения“», - комментируют «Ведомости».

«Коммерсант», «Ведомости»: Кремль купил Приморье?

В центре внимания центральных СМИ остаются итоги выборов в Приморском крае, газеты пишут о том, во что Кремлю обошлась победа его ставленника Олега Кожемяко.

Газета «Коммерсант» пишет, что победивший на повторных выборах губернатора Приморского края Олег Кожемяко может вступить в должность уже до конца этой недели.

Необычно высокую для этого региона явку ставший вторым кандидат от ЛДПР депутат Госдумы Андрей Андрейченко связывает с тем, что он и врио главы края Олег Кожемяко вели очень активную кампанию.

«Коммерсант» пишет, что добиться довольно высокого результата, в том числе в краевой столице, Олегу Кожемяко помогло создание «позитивной повестки» - перенос столицы Дальнего Востока во Владивосток, социальные программы и дополнительные ассигнования для города.

Однако, по мнению газеты «Ведомости», победа Кожемяко очень дорого обошлась Москве. В редакционном комментарии издание пишет, что избрание «правильного» кандидата в продемонстрировавшем высокий уровень протеста стратегически важном регионе потребовало от Москвы больших материальных и пропагандистских ресурсов.

Но и без манипуляций, похоже, все же не обошлось, считает газета: эксперты по электоральной статистике и наблюдатели говорят о неестественном распределении результатов на десятках участков.

«Похоже, что в ход пошли старые добрые рецепты обеспечения нужного результата методами приписок и „рисования“, - пишет издание. - Но представители ЦИК уже заявили, что серьезных претензий к выборам у них нет».

В сентябре победу в соседнем Хабаровском крае одержал представитель системной оппозиции от ЛДПР, и Кремль никак не устраивало двойное поражение в регионе, отмечает политолог Николай Петров.

Москве пришлось покупать и уговаривать Приморье, для начала отказавшись от кандидата-варяга.

«Местный» Кожемяко мог позволить себе многое: и критиковать центр, и обещать выбить из него деньги на строительство дорог и укрепление гидротехнических сооружений, а также увеличить оклады учителей и финансирование школьного питания.

Все вместе это миллиарды рублей, которые придут из Москвы, пишут «Ведомости». А накануне повторных выборов 10 декабря Владимир Путин подписал указ о переносе столицы округа из Хабаровска во Владивосток: город получит деньги на обустройство полпредства.

Сейчас цель достигнута, но негативные последствия приморской кампании в будущем могут перевесить плюсы локальной победы, считают «Ведомости». Практика заливания недовольства московскими деньгами делает протестное голосование стратегически выгодным - это могут принять к сведению, например, на Сахалине, которому предстоит выбрать преемника Кожемяко в 2019 году.

Но выборы пройдут не только на Сахалине, а «местных» кандидатов и денег для решения региональных проблем на всех не хватит, предостерегает газета.

«Ведомости»: звонки перетекают в сеть

В Москве стали меньше звонить по мобильным телефонам. По данным Минкомсвязи, наиболее сильное падение голосового трафика произошло в I квартале 2018 года - москвичи говорили примерно на 900 000 минут меньше, чем в I квартале 2017-го.

При этом и в Москве, и в целом по России растет трафик мобильного интернета, пишет газета «Ведомости». Рост по всей стране за первые девять месяцев этого года превысил 57% - за год интернет-трафик достиг 7,1 млрд Гб, следует из материалов Минкомсвязи.

По Москве зафиксирован еще более быстрый рост - около 70%. Трафик достиг 1,23 млрд Гб. Спад голосового трафика может быть связан с тем, что люди все меньше общаются с помощью традиционной телефонии, считает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов: звонки замещаются голосовым и текстовым общением в мессенджерах и социальных сетях.

По данным опроса международной консалтинговой организации EY, в феврале 8% россиян чаще пользовались для звонков мессенджерами, чем коммутируемым соединением, предполагающим набор номера; 31% опрошенных звонили через мессенджеры не реже, чем по телефону.

Общение абонентов действительно переходит в мессенджеры, согласен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: снижению количества выговариваемых минут способствует и то, что на массовых тарифах в пакете относительно немного голосового трафика.

Впрочем, об устойчивой тенденции к снижению голосового трафика пока говорить не приходится, уверен управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев, а некоторые колебания можно объяснить неблагоприятной макроэкономической ситуацией и спадом деловой активности в стране.

Но расти голос точно не будет, уверен Алексеев. Частные переговоры и переписка мигрируют в онлайн-сервисы, туда же стремится и бизнес-связь: банки, розничные сети и прочие все чаще выстраивают общение с клиентами через мобильные приложения и интернет-порталы, заключает Алексеев.

Что еще почитать:

О том, как жители Владивостока разделились в голосовании за кандидата Кремля, пишет газета "Ведомости". Издание отмечает, что эксперты увидели в некоторых итогах голосования за Кожемяко признаки фальсификации. https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/12/17/789532-kak

Повышение нефтяниками цен на топливо для корпоративных клиентов, среди которых транспортные, производственные и торговые компании, может в итоге негативно отразиться на потребителях, пишет газета «Коммерсант». Подорожание топлива на 30% грозит ростом цен на товары повседневного спроса. Об этом логисты, поставщики продуктов и ритейлеры уже предупредили премьера Дмитрия Медведева. https://www.kommersant.ru/doc/3834203

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си