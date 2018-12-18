Вт, 18.12.2018
Кто такая? Никто вообще о ней ничего не знает. Владимир Путин

СМИ России: российские тролли понимают Америку и знают, что делают

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Владимир Путин и Дональд Трамп.

ФОТО: MARCOS BRINDICCI / REUTERS / Scanpix

В обзоре российских СМИ за 18 декабря:

The Bell, «Ведомости»: руку Москвы отследили

Западные эксперты еще раз подтвердили факт вмешательства России в выборы президента США, соответствующий доклад будет представлен в американский сенат.

Целями расследования стали работа российского Агентства интернет-исследований, деятельность российских ботов и роль фейковых страниц в соцсетях.

«Ясно, что все сообщения были направлены на то, чтобы принести пользу Республиканской партии, и, в частности, Дональду Трампу», - указывается в докладе.

Также в нем сообщается, что хакеры разделили американских избирателей на группы интересов и целенаправленно воздействовали на каждую из них.

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