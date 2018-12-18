СМИ России: российские тролли понимают Америку и знают, что делают

Rus.Postimees.eeЗа рубежомСМИ России: российские тролли понимают Америку и знают, что делаютСМИ России: российские тролли понимают Америку и знают, что делаютrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать18 декабря 2018, 13:35Владимир Путин и Дональд Трамп.ФОТО: MARCOS BRINDICCI / REUTERS / ScanpixВ обзоре российских СМИ за 18 декабря:Почему новые доказательства «русского вмешательства» мало что изменят для МосквыВо что Кремлю обошлась победа его ставленника в ПриморьеМосквичи стали меньше говорить по мобильному телефонуThe Bell, «Ведомости»: руку Москвы отследилиЗападные эксперты еще раз подтвердили факт вмешательства России в выборы президента США, соответствующий доклад будет представлен в американский сенат.Целями расследования стали работа российского Агентства интернет-исследований, деятельность российских ботов и роль фейковых страниц в соцсетях.«Ясно, что все сообщения были направлены на то, чтобы принести пользу Республиканской партии, и, в частности, Дональду Трампу», - указывается в докладе.Также в нем сообщается, что хакеры разделили американских избирателей на группы интересов и целенаправленно воздействовали на каждую из них.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьмосквасмисшатроллифейк