Вт, 18.12.2018
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Компания Lenovo представила первый в мире смартфон с 12 ГБ оперативной памяти

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Lenovo. Иллюстративное фото.

ФОТО: SERGIO PEREZ / REUTERS

Компания Lenovo представила новую версию смартфона-слайдера Lenovo Z5 Pro. В отличие от оригинальной модели, которая относилась к среднему классу, версия Lenovo Z5 Pro GT обладает сверхмощной начинкой.

Смартфон Lenovo Z5 Pro GT первым в мире получил 12 ГБ оперативной памяти и новейший процессор Snapdragon 855. Задняя панель выполнена с использованием углеродного волокна.

Анонс Lenovo Z5 Pro

Анонс Lenovo Z5 Pro

Анонс Lenovo Z5 Pro

В остальном характеристики не изменились. Экран сдвигается вниз, открывая доступ к фронтальной камере, пишет ferra.ru. Смартфон оснащается 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей), занимающим 95,06% передней панели, двойной основной камерой 24+16 Мп, двойной фронтальной камерой 16+8 Мп. Сканер отпечатков пальцев встроен под экран.

Аккумулятор обладает емкостью 3350 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C.

Lenovo Z5 Pro GT поступит в продажу в январе в Китае по цене 391 доллар (345 евро) за версию 6+128 ГБ, 434 доллара (382 евро) за 8+128 ГБ, 492 доллара (435 евро) за 8+256 ГБ, 635 долларов (560 евро) за 12+512 ГБ.

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