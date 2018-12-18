Стало известно, что будет с ценами на новой парковке Таллиннского аэропорта

"Цена остается такой же, какой она и была. Но парковка теперь намного удобнее, особенно в зимние месяцы", - сказала менеджер по коммуникациям аэропорта Маргот Холтс ERR. Холтс заверила, что цены на парковку в парковочном доме и на стоянке (А4) будут одинаковыми.