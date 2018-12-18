Вт, 18.12.2018
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Стало известно, что будет с ценами на новой парковке Таллиннского аэропорта

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Таллиннский аэропорт.

ФОТО: Sander Ilvest

В четверг, 20 декабря, откроется рассчитанная на 1200 мест новая парковка у Таллиннского аэропорта. Ее строительство обошлось в 13 млн евро, и хотя парковка стала удобнее, цены подниматься не будут, передает Rus.ERR.

"Цена остается такой же, какой она и была. Но парковка теперь намного удобнее, особенно в зимние месяцы", - сказала менеджер по коммуникациям аэропорта Маргот Холтс ERR. Холтс заверила, что цены на парковку в парковочном доме и на стоянке (А4) будут одинаковыми.

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