Стало известно, что будет с ценами на новой парковке Таллиннского аэропорта
18 декабря 2018, 14:15
В четверг, 20 декабря, откроется рассчитанная на 1200 мест новая парковка у Таллиннского аэропорта. Ее строительство обошлось в 13 млн евро, и хотя парковка стала удобнее, цены подниматься не будут, передает Rus.ERR.
"Цена остается такой же, какой она и была. Но парковка теперь намного удобнее, особенно в зимние месяцы", - сказала менеджер по коммуникациям аэропорта Маргот Холтс ERR. Холтс заверила, что цены на парковку в парковочном доме и на стоянке (А4) будут одинаковыми.