Эрки Ноолу пришлось улаживать дела с инкассо-фирмой

Ноол рассказал, что он является одним из собственников занимающейся недвижимостью фирмы Kala Yogi Maja OÜ, и что речь идет о спорах по поводу арендных площадей. «Это больше эмоциональный спор, у меня нет экономических проблем, и долги оплачиваются согласно требованиям бухгалтерского учета», - цитирует Ноола портал Rus.ERR со ссылкой на эстонскую службу новостей.