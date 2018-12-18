Эрки Ноолу пришлось улаживать дела с инкассо-фирмой
18 декабря 2018, 14:35
Фирма Julianos Inkasso включила олимпийского чемпиона, чемпиона Европы и призера чемпионатов мира в десятиборье Эрки Ноола в список должников, который был опубликован СМИ во вторник, 18 декабря.
Ноол рассказал, что он является одним из собственников занимающейся недвижимостью фирмы Kala Yogi Maja OÜ, и что речь идет о спорах по поводу арендных площадей. «Это больше эмоциональный спор, у меня нет экономических проблем, и долги оплачиваются согласно требованиям бухгалтерского учета», - цитирует Ноола портал Rus.ERR со ссылкой на эстонскую службу новостей.
Сумму оспариваемого долга Ноол не захотел назвать, но признал, что она составляет более ста евро. По сообщению Krediidiinfo, задолженность по налогам Kala Yogi Maja OÜ составляет 682 евро.