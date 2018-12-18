Новый Mercedes-Benz CLA дебютирует на выставке электроники CES

Почему же для премьеры четырехдверного купе выбрана выставка CES в Лас-Вегасе? Объяснение простое: интерфейс MBUX дебютировал именно там, и немцы хотят показать, как разработка эволюционировала за 12 месяцев.

На стенде Daimler также пройдут две чисто американские премьеры: электромобиля EQC и беспилотного концепта Vision Urbanetic . Заодно подразделение Daimler Trucks выступит с важными заявлениями по автономным грузовикам.

Анонсированы два новых умных решения для MBUX. Так, функция Interior Assistant придает интерьеру определенный уровень интеллекта посредством жестов, голосовых команд и дополненной реальности, сообщает Drive. Вторая разработка Energizing Coach готова поделиться индивидуальными рекомендациями по фитнесу. Премьера на CES состоится в первый пресс-день восьмого января, а затем новый CLA, очевидно, отправится на мотор-шоу в Детройте, открывающееся 14 числа.