Вт, 18.12.2018
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Новый Mercedes-Benz CLA дебютирует на выставке электроники CES

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Mercedes-Benz CLA предыдущего поколения. Иллюстративное фото.

ФОТО: WhatCar?

Второму поколению Mercedes-Benz CLA придется как-то уживаться с седаном А-класса, служить его дорогой альтернативой. Одно время казалось, что CLA в стремлении дистанцироваться сделался лифтбеком, но потом подозрения отпали.

Почему же для премьеры четырехдверного купе выбрана выставка CES в Лас-Вегасе? Объяснение простое: интерфейс MBUX дебютировал именно там, и немцы хотят показать, как разработка эволюционировала за 12 месяцев.

На стенде Daimler также пройдут две чисто американские премьеры: электромобиля EQC и беспилотного концепта Vision Urbanetic. Заодно подразделение Daimler Trucks выступит с важными заявлениями по автономным грузовикам.

Анонсированы два новых умных решения для MBUX. Так, функция Interior Assistant придает интерьеру определенный уровень интеллекта посредством жестов, голосовых команд и дополненной реальности, сообщает Drive. Вторая разработка Energizing Coach готова поделиться индивидуальными рекомендациями по фитнесу. Премьера на CES состоится в первый пресс-день восьмого января, а затем новый CLA, очевидно, отправится на мотор-шоу в Детройте, открывающееся 14 числа.

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