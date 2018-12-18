Осиновский хотел бы, чтобы Кальюранд возглавила список СДПЭ на выборах Европарламента

Председатель Социал-демократической партии (СДПЭ) Евгений Осиновский хотел бы, чтобы список партии на выборах Европейского парламента возглавила Марина Кальюранд.
«Как я уже говорил, мое пожелание или видение выборов Европейского парламента заключается в том, что список могла бы возглавить Марина Кальюранд, - сказал во вторник Осиновский BNS. - Но это решение примет партия, после выборов Рийгикогу».
По словам Осиновского, социал-демократы обсудят списки к выборам Европарламента после выборов Рийгикогу.
«Сейчас наша главная цель до 3 марта - это, разумеется, добиться сильного результата на выборах Рийгикогу, чтобы продолжить служить Эстонии в составе правительства в следующей коалиции», - сказал председатель СДПЭ.
Кальюранд будет баллотироваться в Рийгикогу во главе списка социал-демократов в Харьюмаа и Рапламаа, в общегосударственном списке она занимает второе место после Осиновского.
Кальюранд, бывшая глава МИД и дипломат с многолетним стажем, вступила в СДПЭ в июне этого года.