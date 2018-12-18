Осиновский хотел бы, чтобы Кальюранд возглавила список СДПЭ на выборах Европарламента

«Как я уже говорил, мое пожелание или видение выборов Европейского парламента заключается в том, что список могла бы возглавить Марина Кальюранд, - сказал во вторник Осиновский BNS. - Но это решение примет партия, после выборов Рийгикогу».

По словам Осиновского, социал-демократы обсудят списки к выборам Европарламента после выборов Рийгикогу.

«Сейчас наша главная цель до 3 марта - это, разумеется, добиться сильного результата на выборах Рийгикогу, чтобы продолжить служить Эстонии в составе правительства в следующей коалиции», - сказал председатель СДПЭ.

Кальюранд будет баллотироваться в Рийгикогу во главе списка социал-демократов в Харьюмаа и Рапламаа, в общегосударственном списке она занимает второе место после Осиновского.