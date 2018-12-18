Rus.Postimees.eeЭстонияВидео: смотрите, как делают шоколадные конфеты на фабрике KalevВидео: смотрите, как делают шоколадные конфеты на фабрике Kalevrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать18 декабря 2018, 15:01 ПоделитьсяНа фабрике Kalev в предрождественскую пору кипит работа - все сладости нужно успеть сделать до праздников. Смотрите, как проходит на фабрике рабочий процесс.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть КомментироватьKALEVпраздникиработасладостифабрика