Картина дня: бунт в Министерстве образования, расследование трагедии в Какумяэ и прогноз на Рождество

Бывший канцлер раскрывает тайны: в Министерстве образования и науки серьезная проблема руководства

Из Министерства образования и науки ушла большая часть руководителей, и причину их ухода усматривают в канцлере министерства Теа Варрак. Читать далее... Позже стало известно, что министр образования и науки Майлис Репс недавно выписала канцлеру Варрак премию в размере двух зарплат, то есть в 8200 евро. Читать далее...

Трагедию в Какумяэ, расследуют до сих пор. Утечки газа обнаружили еще в нескольких домах

По словам исполняющей обязанности гендиректора Департамента технического надзора Ингрид Тейнемаа, в связи с произошедшей в октябре трагедией в Какумяэ инициировали два административных производства: одно для выяснения обстоятельств случившегося, а второе - для выявления возможных утечек газа в этом районе. Читать далее...

Почти четверть населения Эстонии живет в относительной бедности

В относительной бедности в 2017 году жили 22,6% жителей Эстонии или 295 000 человек, свидетельствуют данные Департамента статистики, среди неэстонцев показатель выше, чем среди эстонцев - 28,7% и 22,% соответственно. Читать далее...

Что происходит? Танк возле Saku Suurhall удивил жителей Таллинна

Вчера вечером в Таллинне перед Saku Suurhall можно было увидеть необычную картину: туда привезли танк. Читать далее...

Куда мать, туда и сын: еще один цыган, торговавший в Тарту наркотиками, отправился в тюрьму

На прошлой неделе Тартуский уездный суд признал вину в неоднократном совершении наркопреступлений гражданина Латвии Артура Митраускиса и его эстонскую сообщницу Аннабель Самошкин. Митраускису вместе с прежде назначенной, но не отбытой частью наказания предстоит провести в тюрьме 11 лет, Самошкин суд приговорил к трем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Читать далее...

Зарплаты сотрудников восьми предприятий вызвали подозрения

В конце ноября сотрудники Налогово-таможенного департамента проверили строительные фирмы и авторемонтные мастерские в Йыгевамаа. В отношении восьми из 26 проверенных предприятий возникли подозрения на выплаты зарплат в конвертах. Читать далее...

Силам обороны придется подождать: швейцарцы оспорили крупнейшую поставку оружия в Эстонию

Швейцарский производитель оружия Sig Sauer Inc. оспорил тендер Центра государственных оборонных инвестиций по закупке автоматического огнестрельного оружия, который выиграла Lewis Machine & Tool Company. Читать далее...

Важно! Транспортный департамент обратился к жителям Таллинна с напоминанием

Таллиннский транспортный департамент напоминает, что со 2 января все те таллиннцы, регистрация места жительства которых станет недействительной, лишатся также права на бесплатный проезд в общественном транспорте города. Читать далее...

График: жителям Эстонии не хватает 400 евро до зарплаты мечты

Ожидания по нетто-зарплате у работников Эстонии за год выросли на сто евро, следует из результатов исследования рынка труда, которое было проведено Palgainfo Agentuur и CVKeskus.ee. Ожидания по зарплате превысили реальный заработок на 409 евро. Читать далее...

Внимание всем! Синоптики переписали прогноз на Рождество

Если еще в начале месяца Служба погоды прогнозировала, что, по всей вероятности, на Рождество в этом году будет оттепель, то теперь обещают снег и мороз. Читать далее...

Британское издание: Таллинн - магический, он очаровывает уже с аэропорта