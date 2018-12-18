Вт, 18.12.2018
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Клиент купил автомобиль, который не смог бы пройти техосмотр: продавец предложил неожиданное решение проблемы

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Сажевый фильтр. Иллюстративное фото.

ФОТО: Caro / Oberhaeuser / Caro / Oberhaeuser

В Комиссию по рассмотрению потребительских жалоб обратился покупатель подержанного автомобиля, который обнаружил, что в машине отсутствовал необходимый для успешного прохождения техосмотра сажевый фильтр. Вместо установки нового фильтра продавец сообщил, что может самостоятельно получить техосмотр.

Проблемный Renault Laguna был приобретен у предприятия ShopCar24 OÜ за 4350 евро. Практически сразу новый владелец машины отправился в автосервис (OÜ Autoapteek) для проверки своего автомобиля, где выяснилось, что из автомобиля был удален сажевый фильтр, поэтому, весьма вероятно, пройти техосмотр машина не сможет.

Новоиспеченный автовладелец запросил ценовое предложение в представительстве марки City Motors. Установку нового сажевого фильтра оценили в 2173,16 евро. Клиент обратился с претензией к продавцу, который не стал спорить с тем, что в машине отсутствует сажевый фильтр, но сказа, что сможет пройти техосмотр сам.

Кроме удаленного сажевого фильтра, в машине также были обнаружены проблемы со стояночным тормозом.

Клиент требовал от продавца установки сажевого фильтра и устранения прочих дефектов. В противном случае он намеревался вернуть машину.

Продавец в своем ответе комиссии принес клиенту извинения, а также сообщил, что не знал об отсутствии сажевого фильтра. Стоимость установки нового фильтра, по мнению продавца, была завышена.

Продавец дал в письменном виде обещание пройти техосмотр, но комиссия сочла, что поскольку с момента продажи автомобиля не прошло полгода, за устранение недочетов отвечает продавец.

В решении Комиссия по разрешению потребительских споров говорится, что установленный на заводе сажевый фильтр является важным и нужным устройством, поэтому попытки продавца закрыть на данный недочет глаза неприемлемы.

Согласно решению комиссии, продавец должен установить недостающий сажевый фильтр. Если этого не будет сделано, машину следует принять обратно.

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