Галерея: в конкурсе "Бетонное сооружение 2018" года участвует 23 строения

«Оживление на строительном рынке ясно отражается и на нашем конкурсе, на который представлено множество больших и малых бетонных зданий и сооружений», - сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Тийт Роотс.

По словам Тийта Роотса, в конкурсе принимают участие как многоквартирные дома, так и промышленные здания, офисные здания, центры здоровья, университет и детский сад, перекресток с виадуком и туннелями, отель, тюрьма и здание суда, торговый центр и памятный мемориал, архитектон, а также многоэтажные гаражи.

Правление Союза бетона Эстонии утвердило все представленные на конкурс 23 сооружения в качестве номинантов конкурса «Бетонное сооружение 2018 года».

«Диапазон представленных на конкурс строений действительно широк и дает в очередной раз широкий обзор возможностей бетона, как наиболее используемого в строительстве отечественного строительного материла», - сказал исполнительный директор Союза бетона Эстонии Тоомас Вайнола.

На титул лучшего бетонного сооружения 2018 года претендуют:

1. Парковочный дом Eedeni Keskus – Ихасте-теэ, 3, Тарту

2. Здание Эстонской художественной академии – Пыхья-пст, 7, Таллинн

3. Главное здание Elering – Кадака-теэ, 42, Таллинн

4. Производственное здание Estanc – Пыргувялья-теэ, 5a, Пильдикюла, волость Раэ, Харьюмаа

5. Бизнес-здание Finest – Пярну-мнт, 22, Таллинн

6. Перекресток Хааберсти – Хааберсти, Таллинн

7. Центр здоровья Лаагри – Тервисе, 2, Лаагри, волость Сауэ, Харьюмаа

8. Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ – Пирита-теэ, 74, Таллинн

9. Центр развлечений в Мустамяэ – Акадеэмия-теэ 30, Мустамяэ, Таллинн

10. Жилой район Paepargi – Ласнамяэ, Таллинн

11. Паламусеский детский сад Nukitsamees – Пяхклимяэ, 1, Паламусе, волость Йыгева, Йыгевамаа

12. Архитектон Pöörise – улица Пеорисе, Мустамяэ, Таллинн

13. Отель-многоквартирный дом-офисное здание Roseni – Розени, 9/11, Таллинн

14. Многоквартирный дом Staapli 4 – Стаапли, 4, квартал Ноблесснера, Таллинн

15. Многоквартирные дома на улице Сыякооли, 12, 12A, 12B – Кристийне, Таллинн;

16. Торговый и развлекательный центр T1 Mall of Tallinn – Петербури-теэ, 2, Таллинн

17. Таллиннский дом суда – Лубья, 4, Таллинн

18. Парковочный дом Таллиннского аэропорта – Тарту-мнт, 101, Таллинн

19. Амфитеатр Таллиннского технического университета – Эхитаяте-теэ, 5, Мустамяэ, Таллинн

20. Жилые отделения Таллиннской тюрьмы – Линнаару-теэ, 5, деревня Соодевахе, волость Раэ, Харьюмаа

21. Бетонные полы Таллиннской тюрьмы – Линнаару-теэ, 5, деревня Соодевахе, волость Раэ, Харьюмаа

22. Ремонтная мастерская Tänavapuhastuse AS – Ярве, 37, Кристийне, Таллинн