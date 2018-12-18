Хирург Тийр Сууроя: врач должен быть для больного помощником и партнером

В интервью Сууроя признал, что нужно помнить, что в треугольнике врач-пациент-болезнь, пациент всегда занимает важнейшее место, сообщает портал Med24. «Важно быть помощником и партнером больному, иногда и другом. Быть вместе с ним в борьбе с болезнью» ,- сказал хирург. Работающий с онкологическими пациентами Сууроя часто сталкивается с альтернативной медициной, и у него по данному вопросу единого ответа нет.

Частью врачебного искусства, по словам доктора, является умение понять желание пациента и не навязывать свои советы и информацию: «До тех пор, пока понимание пациента и желательная осведомленность не мешают процессу лечения, я не вижу и необходимости нагружать пациента нежелательной информацией». Конечно, очень тяжело принять решение, как много говорить и в какой степени. Но на честные и прямые вопросы нужно честно отвечать, отметил Сууроя.

Почему обращаются к альтернативной медицине?

У любого четкого, черно-белого ответа есть общечеловеческая характеристика, особенно в случае онкологического больного в тяжелом состоянии. Но честный врач не может утверждать, что предлагаемое лечение обязательно подействует. Поэтому всегда будет оставаться потребность в таких лекарствах, книгах, журналах и людях, которые предлагают ясные, полные надежды и очень часто обманчивые решения.

Если говорить о природном лечении, то и сам Сууроя раньше неоднократно на вопрос пациента: может ли он пользоваться природным лечением, отвечал, что нет, ни в коем случае это неправильно! «Но сейчас для меня правильным ответом является то, что до конца мы этого не знаем. Может быть, это поможет, но, насколько нам известно, это недостаточно изучено. Но большая часть из того, что я как врач могут предложить в рамках конвенционального лечения, более или менее изучено и есть конкретные результаты, чаще всего выраженные в цифрах. Тем не менее, нельзя утверждать, что все наши знания абсолютно верны. Но те знания, о которых я говорю, можно изменить и сказать, насколько что-то помогает, а насколько не помогает. Но онкологи часто находятся в более худшем положении, чем ведьмы и чудо-врачи, поскольку врач, который говорит, что лечение помогает в 15 процентах случаев, всегда в более проигрышным положении по сравнению с ведьмой, которая говорит, что я вылечила своим лекарство всех больных, а если нет, то в этом виноваты ошибки обычной медицины».

Врач не всезнайка