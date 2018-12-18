Вт, 18.12.2018
И вот эта «доброжелательная» толпа бравых «солдат» подверглась «нападению» одного человека. Елизавета Фомина
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Лиги: происходящее в Министерстве образования - это хаос и катастрофа

Лиги: происходящее в Министерстве образования - это хаос и катастрофа

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Юрген Лиги.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

По словам бывшего министра образования Юргена Лиги (Партия реформ), ситуация с руководством Министерства образования и науки очень плохая, что уже сказывается на законодательном процессе, передает Rus.ERR.

"Новый канцлер (Теа Варрак — ред.) совсем новичок в этом деле. Да, она была на зарплате в университете, но она не человек системы образования. Также и министр (Майлис Репс — ред.) не человек из этой среды, но она человек со скамейки руководителей своей партии. То, что за короткое время были заменены канцлер, вице-канцлер и руководители отделов, говорит о хаосе и катастрофе", - сказал Лиги ERR.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ