Лиги: происходящее в Министерстве образования - это хаос и катастрофа

"Новый канцлер (Теа Варрак — ред.) совсем новичок в этом деле. Да, она была на зарплате в университете, но она не человек системы образования. Также и министр (Майлис Репс — ред.) не человек из этой среды, но она человек со скамейки руководителей своей партии. То, что за короткое время были заменены канцлер, вице-канцлер и руководители отделов, говорит о хаосе и катастрофе", - сказал Лиги ERR.