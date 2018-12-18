Невъездные в РФ депутаты Рийгикогу призывают не пускать в Эстонию и Шенген Пушкова и Пискарева

Это первый заместитель руководителя Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) и начальник пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов, начальник пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комиссии по информационной политике Совета Российской Федерации Алексей Пушков, пишет Rus.ERR.

«Мы трое являемся членами Рийгикогу, которым было отказано во въезде в Российскую Федерацию. Я думаю, что мы имеем полное право, учитывая эти события, ответить тем же самым», - сказал автор инициативы Андрес Херкель.