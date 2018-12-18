Невъездные в РФ депутаты Рийгикогу призывают не пускать в Эстонию и Шенген Пушкова и Пискарева

Во вторник, 18 декабря, трое депутатов Рийгикогу - Андрес Херкель (Свободная партия), Хенн Пыллуаас (EKRE) и Март Нутть (Isamaa) - передали в парламентское производство документ, призванный запретить въезд в Эстонию и страны Шенгенского соглашения четырем гражданам России, которые, по данным эстонских политиков, могут быть причастны к атаке на украинские корабли в Керченском проливе.
Это первый заместитель руководителя Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) и начальник пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов, начальник пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комиссии по информационной политике Совета Российской Федерации Алексей Пушков, пишет Rus.ERR.
«Мы трое являемся членами Рийгикогу, которым было отказано во въезде в Российскую Федерацию. Я думаю, что мы имеем полное право, учитывая эти события, ответить тем же самым», - сказал автор инициативы Андрес Херкель.
«Это люди, которые поощряют и активно поддерживают агрессию против украинских баз в Керченском проливе, - отметил Херкель, добавив, что их присутствие на территории Эстонской Республики или стран Шенгенской конвенции угрожает безопасности государств, а потому нежелательно.