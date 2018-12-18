Нарушителей порядка в Риме не пустят в центр города

Римские власти продолжают бороться с неподобающим поведением туристов. Теперь помимо штрафов, нарушителям общественного порядка грозит запрет на посещение исторических районов города на срок до 60 дней. Если нарушение повторится, то период может быть увеличен, сообщает turizm.ru.

Перечень нарушений общественного порядка в Риме довольно внушительней. В частности, в городе запрещено купаться и умываться, а также купать домашних животных в большинстве фонтанов. Запрещено выбрасывать мусор и жидкости в воду, лазать по сооружениям. Бросать в фонтан монетку по старой доброй традиции все еще разрешается.

Закон также ограничивает употребление алкоголя в общественных местах с 23.00 до 7.00. Спиртное нельзя продавать на вынос с 22.00 до 7.00. Кроме того, с 22.00 до 7.00 нельзя распивать любые напитки в стеклянной таре.

Строгие наказания вплоть до уголовного преследования грозят тем, кто портит памятники или архитектурные объекты в историческом центре Рима. Также нарушением порядка считаются действия отдельных лиц или групп лиц, которые блокируют движение пешеходов вокруг музеев, парков, университетов и больниц. Также запрещено бросать окурки на землю, расклеивать листовки на уличных фонарях.