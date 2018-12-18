Ратас: не надо сеять истерию в обществе, надо говорить с людьми и понимать их

- У вас есть положительная программа, как достучаться до недовольных людей?

- Конечно, есть. Прежде всего, их необходимо понять. Надо говорить с ними и объяснять. А в данном случае объяснение очень простое: по миграционному соглашению Эстония не примет ни одного дополнительного беженца. Я не поддерживаю массовую иммиграцию, и пока Юри Ратас остается премьер-министром, у нас не будет обязательных квот на беженцев. Если Эстония вообще кого-то возьмет, то только на добровольной основе. За последние три-четыре года в Эстонию приехало чуть более двухсот беженцев, из них осталась половина. Это говорит о том, что наш климат, наши социальные пособия для них не привлекательны.

Мы, к сожалению, не можем утверждать, что насильственное поведение в нашем обществе искоренено на сто процентов

- И все же кажется, что мы не умеем прогнозировать, что у нас будет происходить завтра. Тема мигрантов не должна была быть сейчас столь острой, но оказалось, что она все еще взрывоопасна.

- Думаю, это означает, что политики должны понимать ответственность за каждое свое слово и фразу. Должны понимать, что не надо сеять истерию в обществе, производить фейки и полуфейки. Надо просто встречаться с жителями Эстонии и объяснять им, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты.

- Мы достаточно занимаемся профилактикой проблем? Глядя на то, как быстро все эскалирует, можете ли вы гарантировать, что случаев насилия, подобному тому, что произошел во время протеста перед Рийгикогу, не повторится?

- Демонстрации могут быть, но надо сделать все, чтобы они не были насильственными. Мы, к сожалению, не можем утверждать, что насильственное поведение в нашем обществе искоренено на сто процентов. Совсем недавно мы видели, как в Курессааре человек лишился жизни на улице. С этим необходимо бороться.

- Где еще у нас могут быть болевые точки, на которые могут надавить популисты? Где вы сами их видите?

- Противопоставление по национальному признаку. Надо сказать, что, к сожалению, это всегда приносило успех перед выборами. Миграционная тематика – действительно очень горячая тема, но миграция в мире существует, и эту проблему нельзя отрицать. Я, естественно, вижу большую опасность и в раздувании некоторых тем вроде алкогольного акциза, о котором мы говорили. На самом деле, если люди хотят покупать алкоголь в Латвии, то в Евросоюзе это возможно, и в своих личных целях люди вполне могут это делать. Хотя алкоголь вреден для здоровья. Но агрессивное словоупотребление со стороны политиков всегда может вызвать сумятицу в обществе. Политик должен объяснять, сохранять чувство ответственности, спокойствие, трезвый ум.