“Петр I не воевал против Эстонской Республики” - в Нарве продолжают обсуждать переименования улиц

12 декабря горуправа Нарвы решила, что улицу Даумана переименуют в Кивилинна, а улице Тиймана вернут старое название Солдина. Чтобы названия не повторялись, существующую сейчас проселочную дорогу к садам “Ивушка” переименуют в Суур-Солдина. Но это решение должны утвердить депутаты городского собрания. Мнения в городском собрании на этот счет есть разные. Так ранее председатель комиссии горсобрания по культуре и спорту Владимир Бутузов высказывался против переименования. Кроме того, городские власти могут и далее откладывать окончательное решение.

Как рассказал городской секретарь Антс Лийметс, теперь среди депутатов обсуждается также идея изменить названия улиц, но не так, как решила управа. Например, есть идея одной из улиц дать имя Адольфа Гана - городского головы Нарвы в XIX веке, который инициировал перестройку Гунгербурга из рыбацкой деревни в город-курорт Усть-Нарва, а также строительство лестницы из старого города Нарвы к реке, которая известна как Лестница Гана.

Вопрос о переименовании улиц первоначально инициировал именно Антс Лийметс. Позже письмо с требованием переименования поступило также от канцелярии президента Эстонии. Городской секретарь отмечает, что закон запрещает называть улицы именами людей, которые воевали против Эстонской Республики. По данным Лийметса, 126 человек были убиты в городе в 1918-1919 годах в то время, как в Нарве действовала Эстляндская трудовая коммуна, а сколько еще людей пострадало, не выяснить без дополнительного расследования.

Впрочем, возможно, личность Анса Даумана для Эстонии не так однозначна. Как сообщал известный нарвский краевед Оскар Ида в своей книге “Эстония: эхо истории”, большевик Дауман был городским головой Нарвы около полугода, и за это время в Нарве (вместе с Ивангородом) прошел референдум о переходе из Петербургской губернии, к которой Нарва относилась с 1719 года, в Эстляндскую. Все процедуры завершились в декабре 1917 года - еще до провозглашения независимой Эстонской Республики, против которой Дауман впоследствии действительно воевал.

В ходе обсуждения в интернете, у горожан стали возникать вопросы, не продолжатся ли переименования и дальше? Ведь можно найти на карте города улицы, названные в честь людей и событий, которые в современной Эстонии официально считаются скорее негативными - например Петровская площадь и улица 26 июля - этот день отмечается как день освобождения Нарвы от немецких войск в 1944 году.

“Пётр Первый играл, конечно, в жизни Нарвы большую роль, но он не воевал против Эстонской Республики, в отличие от Тиймана и Даумана, - замечает Антс Лийметс. - На улицу 26 июля можно посмотреть с разных сторон - нас либо освободили, либо повторно оккупировали. Но в обоих случаях название подходит. И эта улица не носит фамилию человека, который убивал жителей Нарвы”.

В городе есть также улица, названная в честь героя Советского Союза Игоря Графова, который погиб при штурме города в 1944 году. Как, по логике современного законодательства, быть с этим именем?

“Он погиб в военных действиях, и выбора у него не было. Но коммунары не погибли в боевых действиях, они устанавливали свою власть, чтобы все боялись”, - считает Антс Лийметс.

Примечательно, что противники переименования улиц в один голос апеллируют к дороговизне этого мероприятия и мало кто возражает по существу вопроса. Представители городских властей не раз указывали, что к расходам это почти не приведёт - данные в электронных регистрах меняются быстро и бесплатно, а квартирным товариществам придется лишь поменять таблички на домах, что для многоквартирного дома будет совсем незначительной тратой.