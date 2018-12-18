Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus рассекречены масштабной утечкой

Смартфоны получат новые дисплеи Infinity-O с отверстием под фронтальную камеру: одним в Galaxy S10 и двойным в Galaxy S10 Plus. В обоих случаях будет использоваться фирменная Super AMOLED-матрица с разрешением Quad HD+. В базовом Galaxy S10 появится экран с диагональю 6,1 дюйма, а в Galaxy S10 Plus — на 6,4". Также есть информация, что Samsung выпустит Galaxy S10 Lite с 5,8-дюймовым плоским дисплеем, пишет 4pda.ru.

По данным источника, габариты Galaxy S10 составят 148,9 х 70,9 х 7,8 мм, а Galaxy S10 Plus — 157,7 х 75 х 7,8 мм. Для сравнения, размеры Galaxy S9 составляют 147,7 x 68,7 х 8,5 мм, а Galaxy S9 Plus — 158,1 x 73,8 х 8,5 мм. Таким образом, новинки будут даже компактнее предшественников при увеличенной диагонали дисплея. Вероятно, это заслуга более тонких рамок.

Источник Phone Arena сообщил, что Galaxy S10 получит одну фронтальную камеру и тройную основную, а у Galaxy S10 Plus будет двойная фронталка и тройная основная. Задние камеры в обоих аппаратах окажутся полностью идентичными. Что касается Galaxy S10 Lite, то эту модель снабдят одной камерой спереди и двумя сзади.

Также инсайдер рассказал, что все три модели Galaxy S10 будут оснащены 3,5-мм разъемом для наушников.