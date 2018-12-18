Вт, 18.12.2018
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Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus рассекречены масштабной утечкой

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Samsung. Иллюстративное фото.

ФОТО: Igor Golovniov / ZUMAPRESS.com

Журналисты популярного ресурса Phone Arena получили от анонимного источника массу новых подробностей о еще не анонсированных флагманских смартфонах Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus. Их презентация ожидается в январе-феврале следующего года, но уже сейчас известно не только как они будут выглядеть, но и большая часть их технических характеристик. 

Samsung Galaxy S10

Смартфоны получат новые дисплеи Infinity-O с отверстием под фронтальную камеру: одним в Galaxy S10 и двойным в Galaxy S10 Plus. В обоих случаях будет использоваться фирменная Super AMOLED-матрица с разрешением Quad HD+. В базовом Galaxy S10 появится экран с диагональю 6,1 дюйма, а в Galaxy S10 Plus — на 6,4". Также есть информация, что Samsung выпустит Galaxy S10 Lite с 5,8-дюймовым плоским дисплеем, пишет 4pda.ru.

Samsung Galaxy S10

По данным источника, габариты Galaxy S10 составят 148,9 х 70,9 х 7,8 мм, а Galaxy S10 Plus — 157,7 х 75 х 7,8 мм. Для сравнения, размеры Galaxy S9 составляют 147,7 x 68,7 х 8,5 мм, а Galaxy S9 Plus — 158,1 x 73,8 х 8,5 мм. Таким образом, новинки будут даже компактнее предшественников при увеличенной диагонали дисплея. Вероятно, это заслуга более тонких рамок.

Samsung Galaxy S10

Источник Phone Arena сообщил, что Galaxy S10 получит одну фронтальную камеру и тройную основную, а у Galaxy S10 Plus будет двойная фронталка и тройная основная. Задние камеры в обоих аппаратах окажутся полностью идентичными. Что касается Galaxy S10 Lite, то эту модель снабдят одной камерой спереди и двумя сзади.

Также инсайдер рассказал, что все три модели Galaxy S10 будут оснащены 3,5-мм разъемом для наушников.

Samsung Galaxy S10

Стоит отметить, что эта информация не является официальной, а значит к ней стоит отнестись с долей скептицизма и дождаться подробностей от достоверных источников или же презентации устройств.

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