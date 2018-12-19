Какой пылесос лучше всего подойдет для предпраздничной уборки дома?

1. Важнее всего – хороший выбор насадок

Очевидно, что при уборке любого жилья приходится чистить самые разнообразные поверхности. Один тип чистки подходит для гладкого паркетного пола, и совсем другой – для коврового покрытия.

«В такой ситуации очень важно, чтобы к пылесосу можно было присоединять различные насадки, которые подходят к определенному виду поверхности. Для гладких полов лучше подойдет насадка, внутри которой нет крутящихся щеточных механизмов, потому что он может начать как раз разбрасывать пыль и прочий сор по комнате. В то же время насадка со щеточным механизмом хорошо подходит для чистки коврового покрытия», – рассказал Баранов.

В то же время у многих моделей современных пылесосов есть еще и большой набор дополнительных насадок. Например, у многих пылесосов есть специальные насадки для дивана, матрасов или уборки шерсти животных.

Пользуясь насадками, нужно помнить, что, как и пол, они тоже нуждаются в чистке. Уборка будет эффективнее, если щетка не забита пылью, волосами и прочим мусором с пола. Проще всего очистить насадку, просто сняв ее с конца трубы и удалив скопившийся сор пылесосом.

2. Расположение комнат имеет значение

Важно учитывать, как расположены комнаты. Например, если в доме несколько этажей, очевидно, что таскать вверх и вниз по лестнице пылесос с классическим контейнером для сбора пыли будет неудобно, а робот-пылесос не сможет преодолеть лестницы.

«Если в доме несколько этажей, имеет смысл задуматься о беспроводном вертикальном пылесосе. К настоящему моменту их ассортимент впечатляет. Очевидным преимуществом вертикальных пылесосов является мобильность – их удобно переносить вверх и вниз по лестнице, и они не ограничены длиной провода, благодаря чему подходят для больших помещений», – сказал Баранов.

Еще одно преимущество вертикального пылесоса – скорость. Поскольку он не соединен проводом со стеной, с ним легко и удобно передвигаться по дому, и уборка занимает не очень много времени.

3. Помните об аллергии

Принцип работы пылесоса относительно прост – прибор всасывает воздух с одной стороны и выпускает с другой. Однако, если он не оснащен достаточно хорошим фильтром, может возникнуть ситуация, когда вместе с воздухом пылесос выдувает различные частички, вызывающие раздражение и аллергические реакции.

«Поэтому, если в семье есть аллергики, стоит выбрать пылесос из ряда моделей с фильтром HEPA. Они задерживают до 99,97 процентов пыли, что предотвращает ситуации, когда и после уборки у членов семьи насморк и плохое самочувствие», – объяснил Баранов.

4. Если самим убирать не хочется совсем

Если мысль о том, чтобы пылесосить дом или квартиру, вас раздражает сверх всякой меры, стоит задуматься о покупке робота-пылесоса. Его преимущество очевидно – прибор сам выполняет львиную долю работы, а пользователю остается только опорожнить контейнер для сбора пыли.

В то же время следует помнить, что в доме из нескольких этажей, например, придется самим переносить робота с этажа на этаж, и что ему также может помешать высокий порог.