Lidl продолжает скупать недвижимость в Таллинне

Фирма Lidl Eesti OÜ приобрела недвижимость площадью 5979 квадратных метров по адресу Карьявялья, 12 (земельный участок находится рядом с ТЦ Mustika), следует из земельного кадастра, пишет rus.err.ee.

В Таллинне Lidl Eesti OÜ также принадлежат объекты недвижимости в Ласнамяэ по адресу Тяхесаю, 4 и 6, Раадику 11 и 11а, в Кристийне по адресу Лехе, Т3 и бульвар Сыпрузе, 53.