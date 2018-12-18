Lidl продолжает скупать недвижимость в Таллинне
18 декабря 2018, 17:09
Эстонское предприятие, принадлежащее немецкой сети бюджетных супермаркетов Lidl, приобрело недвижимость в столичном районе Мустамяэ недалеко от центра Mustika.
Фирма Lidl Eesti OÜ приобрела недвижимость площадью 5979 квадратных метров по адресу Карьявялья, 12 (земельный участок находится рядом с ТЦ Mustika), следует из земельного кадастра, пишет rus.err.ee.
В Таллинне Lidl Eesti OÜ также принадлежат объекты недвижимости в Ласнамяэ по адресу Тяхесаю, 4 и 6, Раадику 11 и 11а, в Кристийне по адресу Лехе, Т3 и бульвар Сыпрузе, 53.
Кроме того, фирма владеет недвижимостью в Тарту по адресу Калда, 29 и участком земли в Нарве на Таллиннском шоссе, 7, а в ближайшее время предприятие готовится к покупке двух участков недвижимости в Йыхви.