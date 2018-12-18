МВД в следующем году разделит квоту на иммиграцию в Эстонию на две части

Практика последних лет показывает, что лимит в чуть более 1300 человек исчерпывается уже в начале года.

В наступающем году Министерство внутренних дел планирует разделить лимит на две части. По словам советника отдела по вопросам гражданства и миграционной политики Министерства внутренних дел Эвы Лиллемяэ, это будет сделано для того, чтобы с начала года до 30 июня выдавалось 657 видов на жительство и во второй половине года - 658 разрешений.