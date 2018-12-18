Вт, 18.12.2018
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  • МВД в следующем году разделит квоту на иммиграцию в Эстонию на две части

МВД в следующем году разделит квоту на иммиграцию в Эстонию на две части

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Беженцы. Иллюстративное фото.

ФОТО: ALESSANDRO SERRANO/AGF/SIPA/Scanpix

Министерство внутренних дел хочет разделить в следующем году квоту на иммиграцию на два полугодия: до 30 июня вид на жительство могут получить 657 человек, и еще 658 — до конца года, передает Rus.ERR.

Практика последних лет показывает, что лимит в чуть более 1300 человек исчерпывается уже в начале года.

В наступающем году Министерство внутренних дел планирует разделить лимит на две части. По словам советника отдела по вопросам гражданства и миграционной политики Министерства внутренних дел Эвы Лиллемяэ, это будет сделано для того, чтобы с начала года до 30 июня выдавалось 657 видов на жительство и во второй половине года - 658 разрешений.

"Разделение на полугодия исключит ситуацию, когда все разрешения на трудоустройство будут выданы в первые месяцы года и работодатели, которые позднее выяснят, что им нужны зарубежные работники, не могут уже подавать ходатайство", - пояснила Лиллемяэ.

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