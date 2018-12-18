Уильямсон: Лондон задействует тысячи военных, если Брекзит будет реализован по жесткому сценарию

"Сейчас мы вводим в действие планы на случай возникновения экстренной ситуации. Мы будем держать наготове 3,5 тыс. военнослужащих, включая кадровых военных и резервистов", - сказал министр во вторник парламентариям.

Он отметил, что эти силы будут готовы оказать поддержку любому правительственному ведомству при любых непредвиденных обстоятельствах.

Как сообщалось ранее, кабинет министров Великобритании по итогам совещания во вторник пришел к соглашению, что необходимо уделять больше внимания возможности жесткого Брекзита - выхода Великобритании из ЕС без соглашения.