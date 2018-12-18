Майлис Репс: обвинения в адрес канцлера не соответствуют действительности

Пресс-служба министерства прислала комментарий Репс, который Rus.Postimees публикует в полном объеме:

Опубликованные утром сообщения о том, что работа министерства испорчена, конечно, не соответствуют действительности. Наше образование одно из лучших в мире и в этом есть заслуга государства, которое создает возможности и поддерживает его.

Министерство науки и образования – одно из важнейших министерств в Эстонии, в котором за последнее время были сделаны большие вещи. Созданы приложения, обеспечивающие лучшие возможности для получения образования, принят новый Закон об учреждениях профессионального обучения, кроме того на финишную прямую вышло делопроизводство по Кодексу о высшем образовании в Рийгикогу. Мы на уровне государства ценим профессию учителя больше, чем когда-либо, мы начали подготовку изменений для создания бесплатного детского сада и обеспечения лучшего начального образования. Мы начали составлять новую стратегию, к этому привлечены многие партнеры, которые верят, что образование стоит во главе нашего развития. Скоро будет готов амбициозный план по созданию образовательных консорциумов или центров образования.

Нужные изменения для того, чтобы идти вперед, не рождаются просто так. К ним все должны быть, готовы, они требуют напряжения, сосредоточения и желания достичь лучшего. Для этого нужно быть требовательным как к себе, так и к другим, в том числе нужен уверенный канцлер министерства. Сопутствующее переменам недовольство с одной стороны неизбежно, но я совершенно точно категорически против того, чтобы министерство, которое ежедневно хорошо делает свою работу, называли находящейся в состоянии хаоса и катастрофы организацией.

Сегодня в течение нескольких часов большая часть руководителей министерства выразила беспокойство по поводу того, что министерство подверглось необоснованной критике, и выразила желание восстановить спокойствие и поддержать руководство.