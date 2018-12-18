Комиссия по иностранным делам обсудила проект о препятствии вмешательству в выборы

Заместитель председателя комиссии по иностранным делам и составитель рапорта Кейт Пентус-Розиманнус расценила вмешательство в выборы извне как атаку на права граждан свободно выбирать своих представителей и решать, по какому пути будет в дальнейшем развиваться их государство.

«Влияние иностранных агентов на выборы и формирование предпочтений стало оружием, которое используется для дискредитации правления конкретных государств и демократического режима правления, для создания общей атмосферы недоверия, эскалации напряжения и усугубления разобщенности общества», – сказала Пентус-Розиманнус.

«В следующем году в Эстонии выборы пройдут дважды. Зная о случаях вмешательства в выборы в других государствах, было бы опасно думать, что Эстония – единственное государство в Европе, где подобного произойти не может», – сказала она. По ее словам, правильным решением было бы серьезно отнестись к этой угрозе и быть готовыми дать отпор.

Пентус-Розиманнус отметила, что с технической точки зрения Эстония хорошо подготовлена к защите системы выборов, но вмешательство вовсе не означает, что кто-то физически или электронным путем попытается изменить результаты голосования.

«Вмешательство в выборы может происходить и путем информационных операций, фейковых информационных кампаний, дискредитирующих кампаний, направленных против конкретного человека, кражи секретных электронных данных или частной переписки политиков с последующим их разглашением», – перечислила она методы, которые ранее были использованы в ряде европейских государств.

Комиссия также обсудила предложения об организации международного сотрудничества в этой сфере, так как схема нападения во всех случаях схожа. Было принято решение, что необходимо создать сеть по сотрудничеству и обмену информацией с целью гармонизации регулирований и обмена опытом в сфере противодействия предвыборным информационным махинациям.