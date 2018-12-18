Статистика: люди без гражданства предпочитают эстонский паспорт российскому

Посол России в Эстонии Александр Петров сообщил, что в этом году гражданами России стали более 600 жителей Эстонии, в то же время, по данным Департамента полиции и погранохраны, в этом году гражданами Эстонии стали более 700 человек, до того не имевшие определенного гражданства, а к концу 2018 года число новых эстонских граждан должно вырасти до 800.

Посол России не уточнил, сколько именно человек стали российскими гражданами в Эстонии, отметив только, что более 600 человек прошли в посольстве церемонию присвоения им гражданства. По словам посла, их немного больше, чем в прошлом году, но может быть и больше.

По имеющимся у эстонской стороны данным, гражданство Эстонии получают в год от 700 до 800 постоянных жителей страны, до того не имевших определенного гражданства.

«В этом году гражданами Эстонии стали немногим более 700 человек и к концу года прогнозируется, как и в прошлом году, порядка 800», - сообщил во вторник лидер Социал-демократической партии Евгений Осиновский, представляя пункты предвыборной программы партии, касающиеся вопросов гражданства и интеграции. По его словам, количество лиц, получающих гражданство Эстонии, за десять последних лет в два раза уменьшилось.

«У этого есть своя логичная причина — с каждым годом тех, кто хотел бы стать гражданином Эстонии и затем его получают, естественным образом мотивированных к этому людей становится все меньше», - сказал Осиновский.

Однопартиец Осиновского, только что вступившая в должность министра внутренних дел Катри Райк сообщила, что как показал проведенный в прошлом году опрос, 55 процентов жителей Эстонии, не имеющих гражданства, хотели бы стать именно гражданами Эстонии, 18 процентов не хотят вообще никакого гражданства и 8 процентов хотят стать гражданами России.

«В целом мы уверены, что в интересах Эстонского государства и общества, чтобы все постоянные жители нашей страны были бы связаны с эстонским государством посредством эстонского гражданства, - пояснил Осиновский. - И хотя развитие процессов шло в верном направлении, у нас сохраняется ситуация, при которой у нас почти 80 000 лиц без гражданства и почти 80 000 граждан России. Я считаю, мы должны предпринять усилия для того, чтобы численность граждан Эстонии в Эстонии увеличилась бы».

Комментируя данные посольства России о том, что в Эстонии проживает почти 100 000 граждан России, Осиновский отметил, что одной из возможных причин этого может быть количество людей, имеющих двойное гражданство. Однако это обстоятельство проверить невозможнос, так как Россия Эстонии данные об этом не предоставляет.

«Различия в данных России и Эстонии сохраняются у нас уже долгое время. Но скорее всего, за всем этим определенное количество людей, которые, по имеющимся у нас данным, являются гражданами Эстонии, а по данным российской стороны — гражданами Росссии», - пояснил лидер СДПЭ,

В то же время, несомненно, что среди граждан России больше людей преклонного возраста, а среди молодежи — лиц, получающих гражданство Эстонии. Этому способствует вступившая в 2016 году поправка, на основании которой дети родителей, постоянно живущих в Эстонии, но не имеющих определенного гражданства, автоматически получают гражданство Эстонии.

Если по данным 2010 года, в Эстонии детей без определенного гражданства было 2121, то на 1 декабря 2018 года их оставалось всего 138.

Из тех детей, у кого один из родителей был гражданином Эстонии, с момента восстановления независимости страны гражданство Эстонии получили 20 216 детей.

По официальным данным, по состоянию на 1 декабря 2018 года в Эстонии проживало 8885 детей в возрасте до 15 лет, не имеющих эстонского гражданства. Из них не определились с гражданством или являются гражданами третьих стран 7975 детей и еще 1290 являются гражданами стран ЕС. Детей моложе 15 лет среди не определившихся с гражданством всего 138 из 7595.

СДПЭ декларирует одной из своих целей увеличить численность граждан Эстонии и, не меняя основ политики гражданства Эстонии, сократить число лиц без гражданства в Эстонии.