Фото и видео: сын Алли Рутто получил паспорт матери

Арнольд рассказал журналистам, что он, конечно, рад, но паспорт действителен только два года, так что проблему нельзя считать полностью решенной. Как и МВД, семья Рутто ожидает политического решения этой ситуации. «Не в том смысле, что чиновники должны ее решить, это должно быть сделано по закону» - говорит мужчина.

Все происходящее оказало на семью не лучшее влияние, считает Арнольд: «Если внимание эстонских СМИ было позитивным, то российские каналы пытались обидеть моих родителей». Мужчина рассказал, что различные прокремлевские СМИ звонили его родителям и родственникам по четыре-пять раз в день, а также пытались связаться с председателем их общины. «Не знаю, откуда они взяли контакты», - говорит Арнольд.