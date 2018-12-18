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Пыхья-Таллинн запретил публиковать статьи баллотирующихся политиков в районной газете

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Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Районное собрание Пыхья-Таллинна обсудило по предложению старейшины Раймонда Кальюлайда ограничения, касающиеся содержания районной газеты в предвыборный период, сообщает пресс-служба управы. Собрание поддержало предложение старейшины запретить публикацию статей политиков, баллотирующихся на выборах в Рийгикогу, их фотографий и других связанных с кандидатами материалов.

По словам Кальюлайда, очень важно полностью исключить возможность появления на страницах финансируемой из районного бюджета газеты материалов, которые кто-либо может назвать скрытой рекламой того или иного кандидата.

«Выражаю благодарность районному собранию за поддержку и достижения консенсуса по данному вопросу. Ранее считалось, что регулярно публикующиеся в газете рубрики – например, колонка старейшины – могут продолжать выходить и в предвыборный период, но все же, в свете недавно опубликованного отчета Госконтроля, я нахожу, что будет правильнее установить на время активной предвыборной кампании полный и недвусмысленный запрет на публикацию материалов, связанных с политиками, баллотирующимися в Рийгикогу», - сказал Кальюлайд.

В то же время Районное собрание Пыхья-Таллинна сочло, что публикация платной партийной рекламы в районной газете возможно. Районная управа обеспечит всем партиям равные условия для публикации политической рекламы.

«Предоставление партиям возможности опубликовать платную рекламу в газете стало темой дискуссии на заседании районного собрания, однако и по этому вопросу было принято единодушное решение. В ближайшее время мы обратимся ко всем эстонским партиям и предоставим им полную информацию о возможностях заказа рекламы в газете. Цены для всех будут одинаковыми», - подтвердил Кальюлайд.

В состав районного собрания Пыхья-Таллинна входят кроме представителей Центристской партии и представители городской оппозиции – партии реформ, Социал-демократической партии и «Отечества».

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