Вт, 18.12.2018
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Теа Варрак: я не вижу причин для отставки

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Теа Варрак.

ФОТО: Erik Prozes

Оказавшаяся под огнем критики за свой стиль управления канцлер Министерства образования и науки Теа Варрак рассказала СМИ, что ощущает поддержку со стороны министерства и не видит причин уходить со своей должности, пишет Postimees.

Варрак сказала в интервью «Актуальной камере», что ее стиль работы корректен: «Я любящий свою работу руководитель, работаю с душой. Я требовательна к себе и считаю, что все чиновники в Эстонии должны выполнять свою работу серьезно и с любовью и быть требовательными к себе».

Причин для оставки Варрак не видит: «Я сегодня получила много сообщений от руководителей организаций, которые знают меня много лет, они желали мне сил и говорили, что именно такая откровенность и принятие работы всерьез нужны в публичном секторе. Я чувствую поддержку ведомства».

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