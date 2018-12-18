Теа Варрак: я не вижу причин для отставки

Варрак сказала в интервью «Актуальной камере», что ее стиль работы корректен: «Я любящий свою работу руководитель, работаю с душой. Я требовательна к себе и считаю, что все чиновники в Эстонии должны выполнять свою работу серьезно и с любовью и быть требовательными к себе».