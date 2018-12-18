По делу о взятке задержан экс-мэр Даугавпилса Эйгимс

Как сообщалось, в сентябре KNAB начало уголовный процесс о том, что должностное лицо Даугавпилсской городской думы требовало взятку в размере 10 000 евро от физического лица в связи с закупками самоуправления в сфере строительства.

Стало известно, что начатый KNAB уголовный процесс связан с закупками на строительные работы в двух образовательных заведениях, победителем в которых была признана компания Modus būve. Эту информацию агентству LETA подтвердили источники в думе.

Компания за последние годы победила в нескольких закупках - получила право восстановить спортивный корпус Даугавпилской государственной польской гимназии и делать там дополнительные работы. Расходы превысили 1,2 миллиона евро, не считая НДС.

Еще большая сумма фигурирует в закупке для перестройки другого образовательного заведения - 2,2 миллиона без НДС. Общая сумма, фигурирующая в уголовном деле, составляет 4,2 миллиона евро, включая НДС.

Первый из договоров заключен еще в 2016 году, когда мэром был Янис Лачплесис (Латгальская партия).

В настоящее время по делу задержаны два человека, а во вторник, 18 декабря, сотрудники антикоррупционного бюро провели процессуальные действия в Даугавпилсской думе.

Более подробная информация в интересах следствия пока не предоставляется.

Первый заместитель председателя Даугавпилсской думы и товарищ Эйгимса по "Нашей партии" Игорь Прелатов сообщил агентству ЛЕТА, что встречался с сотрудниками KNAB, но подписал документы о неразглашении информации.

По словам Прелатова, сам он никакого отношения к данному уголовному процессу не имеет.

Источники агентства в Даугавпилсской думе сообщили, что Эйгимса в здании думы сегодня не видели, но возле думы стоял его автомобиль.

В декларации о доходах за 2017 год Эйгимс указал задолженности в размере 517 312 евро и ссуды на сумму 1 433 664 евро.

В прошлом году экс-мэр Даугавпилса заработал 34 468 евро. За работу в Сейме он получил 18 796 евро, в Даугавпилсской городской думе - 12 163 евро, в Даугавпилсском олимпийском центре - 3509 евро.

Ему принадлежат квартира в Риге и две квартиры в Даугавпилсе, а также несколько транспортных средств.