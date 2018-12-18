Бренд Guess нарушил правила ЕС и получил большой штраф

Guess, который также продает бренд Marciano, заключил незаконные контракты со своими дилерами, в которых были неразрешенные ценовые ограничения, запретил использование онлайн-рекламы в других странах, перепродажу товаров другим оптовикам или розничным торговцам, и также запретил продажу товаров конечным пользователям других стран ЕС в интернет-магазинах, говорится в сообщении Брюсселя.

Расследование, которое началось в июне и завершилось в понедельник, 17 декабря, показало, что розничные цены в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Словакии, Словении, Румынии, Венгрии и Болгарии были на 5-10% выше, чем в Западной Европе, сообщила Financial Times.