Вт, 18.12.2018
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  • После сборов двадцать кайтселийтчиков страдали от болей в животе и тошноты

После сборов двадцать кайтселийтчиков страдали от болей в животе и тошноты

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Учения Кайтселийт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

После прошедших на минувших выходных сборов в Таллинне около двух десятков кайтселийтчиков пожаловались на боль в животе, расстройство желудка и тошноту, пишет Postimees.

«Более двух десятков человек почувствовали себя плохо, - подтверждает глава пресс-службы Кайтселийта майор Танель Рютман. – Несколько неверно называть это отравлением, потому что ничего еще точно неизвестно. Но, видимо, это от еды. Предположительно, причиной стал обед, который они съели. Он не был приготовлен нами, его заказали у частной фирмы».

Рютман подтвердил, что часть пострадавших обратилась к врачу, но в больницу никто не попал.

Случившееся расследует Ветеринарно-пищевой департамент вместе с Департаментом здоровья.

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