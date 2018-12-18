После сборов двадцать кайтселийтчиков страдали от болей в животе и тошноты
18 декабря 2018, 20:50
После прошедших на минувших выходных сборов в Таллинне около двух десятков кайтселийтчиков пожаловались на боль в животе, расстройство желудка и тошноту, пишет Postimees.
«Более двух десятков человек почувствовали себя плохо, - подтверждает глава пресс-службы Кайтселийта майор Танель Рютман. – Несколько неверно называть это отравлением, потому что ничего еще точно неизвестно. Но, видимо, это от еды. Предположительно, причиной стал обед, который они съели. Он не был приготовлен нами, его заказали у частной фирмы».
Рютман подтвердил, что часть пострадавших обратилась к врачу, но в больницу никто не попал.
Случившееся расследует Ветеринарно-пищевой департамент вместе с Департаментом здоровья.