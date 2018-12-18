Галерея: смотрите, как с высоты птичьего полета выглядит лучший в Европе рождественский рынок

Расположенный на Ратушной площади рынок радует посетителей уютом и исторической атмосферой, которую создают средневековые здания и давние традиции. На рождественском рынке в Таллинне есть и Дед мороз, и карусели, там продаются качественные изделия ручной работы, горячие напитки и вкусные рождественские блюда.

В рамках культурной программы на сцену в общей сложности выйдут около 300 артистов. В новогоднюю ночь тоже скучно не будет.

Во время голосования Таллинн поддержали 31 436 человек, следующим стал Будапешт с 26 348 голосами, а третье место занял Страсбург – за него отдали 24 205 голосов.