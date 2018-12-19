Ср, 19.12.2018
Нам нужно начинать привыкать к митингам и протестам. Катри Райк
  • Rus.Postimees.ee
  • Студия Postimees: лучший инвестор Нарвы – успех вопреки?

Студия Postimees: лучший инвестор Нарвы – успех вопреки?
11.00

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Бизнес-леди Лариса Шабунова, руководитель фирмы Fortaco Estonia, признанной лучшим инвестором Нарвы, ответит на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.

Смотрите интервью в 11.00.

  • Куда были направлены основные инвестиции?
  • Несколько лет назад Лариса Шабунова отметила, что главное – не бездействовать и агрессивно искать рынки сбыта. Удается ли выходить на новые горизонты?
  • Важно ли для Нарвы приграничное сотрудничество?
  • Отток специалистов продолжается по всей Эстонии. Насколько остро сейчас стоит проблема поиска людей? Как ее решать?
  • Идет ли на предприятие молодежь? Чем ее можно привлечь в регион?
  • Какой помощи Fortaco ждет от государства? 
  • От чего зависит успех в Ида-Вирумаа?

Справка: Fortaco Estonia отсчитывает свою историю с 1947 года от бывшего оборонного завода «Балтиец». В настоящее время на предприятии работает 550 человек. Фирма специализируется на субподряде – производстве металлоконструкций для крупных заказчиков, клиентами которых являются мировые бренды Volvo, Cargotec и др. С 2014 года главой предприятия является женщина.

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