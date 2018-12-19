Студия Postimees: лучший инвестор Нарвы – успех вопреки?

Справка : Fortaco Estonia отсчитывает свою историю с 1947 года от бывшего оборонного завода «Балтиец». В настоящее время на предприятии работает 550 человек. Фирма специализируется на субподряде – производстве металлоконструкций для крупных заказчиков, клиентами которых являются мировые бренды Volvo, Cargotec и др. С 2014 года главой предприятия является женщина.